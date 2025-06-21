"Опрос" Орбана по Украине: в венгерской оппозиции заявили о провале референдума

Результаты опроса граждан Венгрии за отказ или принятие Украины в Европейский Союз могут быть сфальсифицированы, считают в оппозиции.

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В пятницу, 20 июня, в Венгрии завершился общенациональный референдум Voks 2025, инициированный премьером Виктором Орбаном, в котором жителям страны предлагали ответить всего на один вопрос о возможном принятии Украины в ЕС. При этом лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр считает, что результаты опроса могли быть сфальсифицированы.

По его словам, на самом деле в опросе приняли участие не более 600 тыс. человек, хотя власти заявляли о 2 млн проголосовавших.

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Национальная консультация: Орбан спросит венгров, не против ли они вступления Украины в ЕС

Он отметил, что согласно информации почтовой службы, всего 3−7% разосланных гражданам "бюллетеней" вернулись из разных регионов страны. То есть в голосовании на бумажных носителях приняли участие, максимум, 500 тысяч человек. А ответов онлайн было гораздо меньше, чем бумажных.

Петер Мядяр Фото: Péter Magyar

"Вопреки пропаганде, общее количество "голосующих" не превышает 600 тысяч", — считает политик, подчеркнув, что это самый низкий результат во всей истории "национальных консультаций".

Виктор Орбан заполняет бюллетень во время кампании Voks 2025 Фото: Orbán Viktor

При этом, как заметил Петер Мадяр, на провокационную рекламу и плакаты кампании, длившейся несколько месяцев, было потрачено десятки миллиардов государственных средств.

Напомним, в рамках кампании Voks 2025 в Венгрии разместили агитационные плакаты с фото президента Украины Владимиром Зеленским.

Фокус также писал, что в начале июня Виктор Орбан размышлял, что расширение Европейского Союза является благородной идеей, однако Украина якобы сможет высосать из содружества каждый евро, который предназначался для укрепления европейских семей, фермеров и промышленности.

До этого, в мае, Виктор Орбан заявлял, что принять Украину в ЕС равноценно тому, чтобы "принять войну".