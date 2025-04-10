Національна консультація: Орбан запитає угорців, чи вони не проти вступу України до ЄС

З наступного тижня уряд Угорщини почне розсилати бюлетені для національної консультації, метою якої є з'ясувати думку громадян щодо можливості вступу України до Європейського Союзу.

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Про це повідомив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш, пише видання Telex.

Гуяш заявив, що бюлетені будуть мати стандартний вигляд, який був продемонстрований під час брифінгу. Одне з ключових питань буде звучати так: "Чи підтримуєте ви вступ України до ЄС?"

Він підкреслив, що уряд Угорщини зберігає свою негативну позицію щодо членства України в ЄС, акцентуючи на економічних та сільськогосподарських ризиках, які, на їхню думку, це може спричинити. За його словами, важливо, щоб голос угорців був почутий у цьому питанні.

У березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про проведення "національної консультації", яка буде організована у форматі поштового опитування, де угорці отримають питання з варіантами відповідей.

"Ми маємо систему національних консультацій, яку регулярно використовуємо для визначення думки громадян", – зазначив Орбан.

Таким чином Угорщина стане першою країною ЄС, де громадяни офіційно висловлять свою думку щодо членства України в ЄС. Уряд Орбана вже понад десять років проводить подібні "консультації" з різних питань, включаючи міграційну політику ЄС і внутрішні соціальні реформи. Однак ці опитування часто критикують за тенденційність у формулюваннях та використання їх у політичних цілях.

Наприклад, у 2023 році угорців запитали, чи підтримують вони створення "гетто для мігрантів" в Угорщині, і 99% відповіли негативно, хоча явка не перевищила 20%. Хоча результати таких опитувань не мають юридичної сили, їх часто використовують для політичної легітимізації рішень уряду Орбана на європейському рівні.

Нагадаємо, що якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокує продовження санкцій проти Росії в червні, Європейському Союзу доведеться передати Володимиру Путіну €240 млрд заморожених активів.

Також Віктор Орбан оприлюднив побажання від імені угорського народу щодо майбутнього Європейського Союзу. Однією з вимог є відсутність України в складі ЄС.