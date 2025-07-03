Зустріч із Путіним і ракети від США: Зеленський натякнув на серйозну розмову з Трампом (відео)

Володимир Зеленський і лідери ЄС вмовляють Дональда Трампа не зупиняти військову допомогу Україні. Євросоюз не допоможе ЗСУ ракетами РАС-3 для систем Patriot.

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Україна розраховує на продовження американської військової допомоги. Європа не забезпечить повний спектр озброєнь, заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з лідерами Євросоюзу в Данії.

За словами українського лідера, його країна розраховує на продовження військової допомоги від Штатів. Європа не може забезпечити повний спектр озброєнь, включно з ракетами РАС-3 для систем ППО Patriot.

Україна також розраховує на власне виробництво озброєнь, але для цього потрібно надати більше грошей.

"Ми говорили про це сьогодні. У нас дійсно хороші відносини з Європою. Ми розраховуємо на ЄС, на Данію", — зауважив він.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен додала, що війна з Росією стосується не тільки України, а й усієї Європи.

"Якщо ми хочемо захистити Україну і Європу, ми повинні забезпечити Україні необхідну допомогу. Ми сподіваємося, що США продовжать підтримувати Україну. Якщо виникнуть якісь прогалини, я вважаю, що ми повинні бути готові їх заповнити", — сказала вона.

Розмова Трампа з Путіним

Глава держави прокоментував телефонну розмову Трампа і Путіна, що почалася о 17:00 за київським часом. За його словами, обидва президенти — абсолютно різні люди і в них нібито мало спільних тем для спілкування.

"Я не впевнений, що у них багато спільних тем. Це абсолютно різні люди. Але якщо ми говоримо про Україну, ми відразу говорили про ідею безумовного припинення вогню, яку висував президент Трамп", — зазначив Зеленський.

У Росії рішення ухвалює тільки Путін і щоб встановити мир, потрібна зустріч на рівні лідерів. Водночас Зеленський також оголосив про телефонну розмову з Трампом завтра або найближчими днями.

"Що стосується двосторонніх відносин зі США та їхньої підтримки, сподіваюся, ми поговоримо про це з президентом Трампом", — сказав Зеленський.

Прагнення України до Євросоюзу

Україна далі йде шляхом членства в Євросоюзі, але їй потрібна підтримка. Жодна країна не зупинить Україну, але багато що залежить від єдності всередині ЄС.

"З нашого боку ми зробимо все, що можемо. Так чи інакше ми впораємося з цим", — підсумував президент.

Нагадаємо, в Угорщині набуває популярності рекламна кампанія, в якій Зеленського порівнюють із лідером опозиційної партії "Тиса" Петером Мадяром. Головний її сенс — довести, що "зараз Угорщині не потрібні клоуни".

Зеленський зустрічався з Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі. За її підсумками президент України заявив про обговорення "всіх дійсно значущих питань".