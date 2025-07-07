Трамп заявив, що "дуже багато" допомагає Україні (відео)

Президент США Дональд Трамп дуже багато допомагає Україні, хоча російсько-української війни не було б, якби у 2022 році він був очільником Білого дому замість Джо Байдена.

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"Я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи не повинна була початися. Якби я був президентом, у вас не було б війни з Росією зараз", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, чому США не допоможуть Україні так само, як вони допомогли Ізраїлю.

Американський президент також підкреслив, що нещодавно мав гарну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним був дуже розчарований.

Крім того, Трамп наголосив, що вибори 2020 року у США були нібито сфальсифіковані.

"І якби вибори не були сфальсифіковані, не було б війни з Росією зараз. І у нас би не було інфляції, і не було б жахливого Афганістану. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни (вивід військ США з Афганістану, — ред.). Не було б жовтневого "шоу жахів" з Ізраїлем та ХАМАС і нещодавнього протистояння з Іраном", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, 4 липня Трамп розповів про постачання зброї Україні і розмову з Путіним.

Фокус також писав про те, що Володимир Зеленський і лідери ЄС вмовляють Дональда Трампа не зупиняти військову допомогу Україні.