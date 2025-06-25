Мастер-класс от Израиля и США: 7 выводов из операции против Ирана

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Определенные краткие выводы из войны между Ираном и Израилем на данный момент.

Военно-воздушные силы Израиля и США придерживались принципа преобладающей технологичности — улучшили свою способность выявлять и уничтожать объекты и мобильные системы запуска ракет. Главную роль в этом сыграл еще один из основных принципов ведения войны — преобладающая осведомленность: Иран был полностью охвачен разведывательными сетями Израиля и США. Да, скорее всего, это и деньги — (подкуп и шантаж) способствовали развертыванию агентуры, умноженной на высокие возможности технических средств разведки. Качественные средства разведки и разведки человеческих ресурсов (HUMINT), разведки сигналов (SIGINT), а также локализованные ячейки, которые способны проводить удары и атаки беспилотников, чтобы проложить путь для воздушных операций, проявили высокую эффективность. Это был мастер-класс разведок Израиля и США. Ликвидация лиц, принимающих решения и ученых и нерегулярные боевые действия с использованием БПЛА и других меньших боеприпасов для уничтожения иранских объектов и персонала помогали военно-воздушным силам не потерять ни одной единицы, а руководству Ирана — находиться в полном беспорядке, что значительно ослабило управление, реакцию и моральный дух. С этим связана реализация следующего принципа — всеобъемлющей информатизации, когда даже средства коммуникации Ирана были также охвачены Израилем и США. Системы ПВО западного производства продемонстрировали масштабное превосходство над своими российскими оппонентами, стоящими на вооружении Ирана (С-300, С-400 — дерьмо). По данным израильской стороны (подкрепленные результатами уничтожения воздушных целей Украиной), показатель перехвата крупных запусков составляет от 80 до 100%. Иран имел меньше баллистических ракет, чем считалось, и продемонстрировал трудности с логистикой и управлением ракетным огнем, особенно после 2-3 крупных налетов. Западные эксперты это связывают с тем, что оставшиеся запасы ракет либо находятся далеко, либо пострадали от авиаударов. Путаница и хаос, отсутствие устойчивой системы управления и информационного обеспечения привели к снижению эффективности ударов Ираном. Эффективности применения сил и средств Израиля и США способствовала реализация еще двух принципов: всесторонней обеспеченности (а там и логистика) и господствующей мобильности. Все мероприятия были заранее спланированы, согласованы, систематизированы, реализованы.

Но: Иран — не РФ. Было бы интереснее провести подобные соревнования между США+Израиль+Украина и РФ. А уже после нанесения ряда таких ударов по РФ Трамп смело мог бы провозгласить о прекращении огня. Думаю, на это была бы готовность Кремля или того, что от него осталось бы.

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