Гибридная война РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что РФ стоит за недавней серией полетов дронов над аэропортами и военными объектами в Германии и по всей Европе. Это сорвало десятки рейсов и оставило более 10 000 пассажиров в эти выходные в аэропорту Мюнхена.

Мерц добавил, что частота вторжений в европейское воздушное пространство была беспрецедентной даже по сравнению со временами "холодной войны".

Это подчеркивает недавний отчет военной разведки Дании, в котором указано, что целью таких действий РФ является создание постоянного состояния неопределенности, или напряженности.

Противник диагностирует таким образом и режимы контртеррора в странах Европы, сочетая такие действия с мерами информационного воздействия. Ведь механизмы доставки и применения беспилотников не являются легкими и требуют привлечения определенного количества людей и денег.

