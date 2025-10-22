Стратегия против террора: как Украина бьет по экономике РФ, а та в ответ — по мирным объектам

Комплексные удары этой ночью

Украина поразила ряд объектов, среди которых Брянский химзавод, производящий порох/взрывчатку (с помощью крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG). Это должно создать перебои по производству снарядов.

В то же время нанесены глубокие удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ, например, по газоперерабатывающему заводу в регионе Оренбург ("Газпром"), что влияет даже на добычу в Казахстане (Карачаганакское месторождение поставляет газ и конденсат, часть этих ресурсов поступает через газоперерабатывающий завод в Оренбурге. После удара по нему был приостановлен прием газа из Казахстана. В результате чего Карачаганакское месторождение сократило добычу ~ на 25-30%).

Провели БПЛА-атаки по нефтегазовой/энергетической инфраструктуре РФ (ряд регионов): россияне заявляли о болезненной работе дронов в Самарской, Саратовской, Оренбургской обл., в оккупированном Крыму и даже Махачкале, часть объектов имела пожары и сбои в работе (что согласуется с предыдущими ударами по НПЗ и нефтетерминалам). Степень повреждений этой ночью — уточняется (пламенный привет "Роснефти").

Со стороны РФ применены ракетные удары по Украине, в результате чего происходят отключения электроэнергии и водоснабжения. Нелюди били по энергетической инфраструктуре (станции, подстанции), жилому сектору с целью нарушения стабильности жизнеобеспечения.

Возможные последствия.

Для РФ: создаются системные "узкие места", когда повышается стоимость войны для Кремля, который экономически уже "поплыл"

Психологический и политический эффект — глубина поражений и резонансность объектов формирует потерю недосягаемости тыла РФ, оказывает дополнительное давление на систему ПВО и МЧС, население и власть.

В этом аспекте показательно, что ударный потенциал Украины растет, это может менять соотношение сил и усиливать переговорные позиции.

Для Украины: для гражданской жизни — повышенный риск отключений, увеличение социального напряжения, необходимость мобилизации ресурсов на восстановление.

Дипломатически: такие операции могут изменить тон переговоров, заставить международных партнеров учитывать новую реальность.

