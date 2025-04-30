От провалов на фронте до ударов по городам: как РФ шла от катастрофы к катастрофе в войне с Украиной

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Катастрофа Кремля

Которую надо увидеть.

РФ провалила первоначальный стратегический замысел (стратегическую наступательную операцию):

в начале 2022 года быстрый молниеносный удар по центрам управления (Киев, Харьков, Одесса) сдох;

Украина не капитулировала в течение трех дней, даже трех недель;

Кремль не смог минимально привлечь ресурсы на войну против Украины (которыми позже мог бы давить на Запад).

Это все катастрофа номер 1 для Путина и российского народа (который это пока не осознает).

И РФ перешла к долгой войне на истощение. Тогда вечно пьяный Герасимов приступил к классической войне.

Они стали воевать в лучших традициях ХХ века (где и застряла РФ, потому что "деды воевали" и "можем повторить"): большие танковые и мотострелковые соединения, массированное использование артиллерии, нашествие человеческих тел в стиле "штурм за штурмом".

Что привело к критическим потерям кадровых военных, осложнениям логистики и потере инициативы, а также к потере инициативы в технологиях (ВСУ первыми предложили удары дронами, ракетами, технологии производства которых россиянам еще не скоро откроются, хотя они это слизывают со скоростью света).

Это катастрофа номер 2 для Путина и всего российского народа (который пока это не понимает).

Таким образом, кадровая армия РФ стерлась и наступательные способности ликвидировались: десант, морпехи, все остальные части прорыва "забаранились", мобилизованные не успевают набраться полноценного опыта и заменить выбитых профессионалов, боевая бронированная техника выжжена, ее не хватает, проблемы с ПВО.

Поэтому РФ не способна больше вести классические операции (оперативность, сосредоточенность, гибкость, огонь и маневр) большими силами.

Это катастрофа номер 3 для Путина и всего российского народа (который пока это не понимает).

Путин и Герасимов — создатели вымышленных российских побед Фото: Из открытых источников

Поэтому вечно пьяный Герасимов ввел в заблуждение Путина и ввел переход к тактике мелких штурмовых групп: натрусил моли, что так современнее.

С конца 2023 года россияне начали бросать в штурмы группы 3-15 человек, с минимальным оснащением, с минимальной артиллерийской поддержкой (потому что контрбатарейная у ВСУ получается лучше), преимущественно в сложных условиях и в сумерках (потому что украинские дроны выжигают орков) и с максимальным рассредоточением (тактика "просачивания").

Старались использовать не тактику быстрого порыва, а изматывание украинских подразделений постоянным давлением мясом.

Поняв, что на фронте невозможно одержать победу, россияне начали бить ракетами и дронами по "мирняку": городам и инфраструктуре. Это попытка расшатать экономическую ситуацию, сформировать ужас и моральный террор, напугать Запад в единстве по поддержке Украины.

Это катастрофа номер 4 для Путина и всего русского народа (который пока это не понимает), потому что он кровожадный маньяк и сделал таким же свое население.

Поэтому, после определенного перечня катастроф для Путина и всего российского народа (это еще не весь перечень катастроф), Кремль сориентировался на не столько захват территорий, сколько на истощение Украины ресурсно, дестабилизацию общества, с..ать в глаза Трампу, срыв поддержки Запада, принуждение Украины идти на невыгодные условия переговоров и тому подобное.

Кремль пытается "перетерпеть" Украину и Запад. Но, даже у Трампа терпение может лопнуть (надеюсь).

Скоро перечень катастроф для Путина и всего российского народа (который пока это не понимает), сведется в один единый бадабум. РФ уже вошла в фазу гниения и постепенного распада.

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