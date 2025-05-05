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Мнения Российско-украинская война

Когда закончатся россияне: откуда берутся новые бойцы в армии РФ и где предел этому

Выводить из строя больше россиян, чем они в состоянии привлечь — вот основной рецепт победы, убежден полковник ВСУ Евгений Сасько. Пока же врагу удается восстанавливать свои подразделения, хотя "качество" их, конечно, при этом ухудшается.

Евгений Сасько
Евгений Сасько
Украинский офицер
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ВС РФ
Фото: РИА Новости | Российские войска "стачиваются", но пока пополняются
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Противник несет огромные потери и быстро истощается

Однако враг, несмотря на колоссальные потери в орчей силе и технике, не потерял способности вести наступательные действия, которые дают свои определенные результаты. Хотя поставленные задачи не выполняет.

Россияне сумели быстро адаптироваться к изменениям тенденций боевых действий:

  • ВСУ первыми начали массовое применение дронов — противник отзеркалил и нарастил производство БПЛА в государственных масштабах;
  • Силы обороны Украины жгут боевую бронированную технику врага — россияне начинают массово применять легкую авто- и мототехнику, тактику мотоциклетных роев, когда за счет одновременно большого количества быстро движущихся целей их труднее уничтожить;
  • главное — противник смог обеспечить функционирование системы быстрого пополнения истощенных подразделений личным составом.

Например, 57-ю и 60-к омсбр в течение января–апреля дважды (а возможно, трижды) "стирали" и остатки их подразделений выводили на восстановление. Две недели на полигоне — и эти бригады снова на линии боевого соприкосновения.

Враг научился относительно быстро делать ротации ротных и батальонных уровней.

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Высокие темпы доукомплектования противник поддерживает за счет:

  • перевод орков из подразделений обеспечения, выполняющих задачи в пунктах постоянной дислокации частей — чуть более 10% от всего количества пополнений потерь;
  • пополнение за счет подписания контрактов из гражданской жизни и осужденных ~ около 60%, из них осужденных ~ чуть меньше половины;
  • возвращение в части после ранения ~ 7% и из СЗЧ (~8%). И пару процентов на срочников, которые заключили контракт на смерть с Министерством обороны РФ.

В первую очередь россияне комплектуют штурмовые отряды.

Тем не менее:

  • снижено качество человеческого орчего ресурса (большинство кадровых уже давно выбито);
  • сниженное моральное и психологическое состояние личного состава противника;
  • орки воюют за счет принуждения и страха;
  • раненые и даже вернувшиеся из плена находятся под жестким контролем для скорейшего возвращения на фронт и тому подобное.

Рецепт успеха Сил обороны Украины кроется в повышении количества потерь противника в живой силе настолько, чтобы числа доукомплектования его войск были значительно меньше потерь.

Все это понимают и над этим и работают. Рано или поздно конвейер смерти россиян должен замедлиться.

"Уничтожение, только уничтожение и отомщение остановит продвижение этой еб...ой орды"

Слова из песни "Твоя ярость", Гражданин Топинамбур.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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