Когда закончатся россияне: откуда берутся новые бойцы в армии РФ и где предел этому
Выводить из строя больше россиян, чем они в состоянии привлечь — вот основной рецепт победы, убежден полковник ВСУ Евгений Сасько. Пока же врагу удается восстанавливать свои подразделения, хотя "качество" их, конечно, при этом ухудшается.
Противник несет огромные потери и быстро истощается
Однако враг, несмотря на колоссальные потери в орчей силе и технике, не потерял способности вести наступательные действия, которые дают свои определенные результаты. Хотя поставленные задачи не выполняет.
Россияне сумели быстро адаптироваться к изменениям тенденций боевых действий:
- ВСУ первыми начали массовое применение дронов — противник отзеркалил и нарастил производство БПЛА в государственных масштабах;
- Силы обороны Украины жгут боевую бронированную технику врага — россияне начинают массово применять легкую авто- и мототехнику, тактику мотоциклетных роев, когда за счет одновременно большого количества быстро движущихся целей их труднее уничтожить;
- главное — противник смог обеспечить функционирование системы быстрого пополнения истощенных подразделений личным составом.
Например, 57-ю и 60-к омсбр в течение января–апреля дважды (а возможно, трижды) "стирали" и остатки их подразделений выводили на восстановление. Две недели на полигоне — и эти бригады снова на линии боевого соприкосновения.
Враг научился относительно быстро делать ротации ротных и батальонных уровней.Важно
Высокие темпы доукомплектования противник поддерживает за счет:
- перевод орков из подразделений обеспечения, выполняющих задачи в пунктах постоянной дислокации частей — чуть более 10% от всего количества пополнений потерь;
- пополнение за счет подписания контрактов из гражданской жизни и осужденных ~ около 60%, из них осужденных ~ чуть меньше половины;
- возвращение в части после ранения ~ 7% и из СЗЧ (~8%). И пару процентов на срочников, которые заключили контракт на смерть с Министерством обороны РФ.
В первую очередь россияне комплектуют штурмовые отряды.
Тем не менее:
- снижено качество человеческого орчего ресурса (большинство кадровых уже давно выбито);
- сниженное моральное и психологическое состояние личного состава противника;
- орки воюют за счет принуждения и страха;
- раненые и даже вернувшиеся из плена находятся под жестким контролем для скорейшего возвращения на фронт и тому подобное.
Рецепт успеха Сил обороны Украины кроется в повышении количества потерь противника в живой силе настолько, чтобы числа доукомплектования его войск были значительно меньше потерь.
Все это понимают и над этим и работают. Рано или поздно конвейер смерти россиян должен замедлиться.
"Уничтожение, только уничтожение и отомщение остановит продвижение этой еб...ой орды"
Слова из песни "Твоя ярость", Гражданин Топинамбур.
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