Раньше, чем ожидалось: почему РФ начинает давить на Краматорск и Славянск уже сейчас

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Враг, похоже, собирается форсировать наступательные действия в Донецкой области.

На Покровском направлении недавно мы видели ~150 мотоциклетных групп врага.

До того — на Ореховском направлении тоже было немало этих групп.

Но, мне кажется, основной акцент враг в дальнейшем будет делать на четырех направлениях — Лиманское, Северское, Часовоярское и Торецкое.

Массированные мотоциклетные атаки — это, так сказать, "проба пера" на предмет эффективности.

Пока эффективность низкая, а учитывая потери оккупантов — ужасная. Но кто там с этими потерями считается.

На Лиманском направлении массированные пехотные атаки со средним расходом — батальон оккупантов в день. А то и больше, чем батальон.

Дальше, уверен, пойдет техника. Попытки массированных прорывов на броне.

В фокусе будет канал Северский Донец–Донбасс и фактически все Северское направление. Возможно, и до Оскола от Жеребца будут путь себе пробивать броней. Потому что пехотные группы там начали немного притормаживать.

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В общем, стратегическое наступление врага на славянско-краматорскую агломерацию планировалось на лето–осень.

Но мы являемся свидетелями подготовки этого наступления уже весной–в начале лета.

Почему оккупант так спешит? Неужели хочет успеть выполнить свои минимальные стратегические задачи (полная оккупация Донетчины) уже в этом году?

Я так не думаю. Основная задача — вымотать наш потенциал и не дать даже планировать собственные действия. И после того уже завладеть стратегической инициативой и продолжить "дожимать" нас. И не только в Донецкой области.

В дальнейшем следим за перемещением "элитного" отродья врага, которое сейчас пытается зайти в буферную зону на Сумщине — 7, 76, 106 дшд, 83 одшбр и 155 обрмп тоф.

Если это отродье появится где-то на промежутке между Белогоровкой и Часовым Яром, то можно будет сказать, что стратегическое наступление оккупантов вошло в главную фазу.

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