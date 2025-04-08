Захватить Константиновку, Славянск, Краматорск: что означает "мирный план" в версии РФ

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До начала "мирных переговоров" оккупанты будут пытаться выйти на админграницы Донецкой области.

На фронте с начала суток произошло 152 боевых столкновения. По информации Генштаба ВСУ, самая горячая ситуация — на Покровском, Лиманском, Торецком направлениях.

Россияне будут пытаться до начала мирных переговоров выйти на админграницы Донецкой области и взять под контроль ключевые промышленные города, которые остаются под контролем ВСУ.

Целью давления из Часов Яра, фактически уже захваченного врагом, является выход на Константиновку.

Часов Яр имеет ключевое значение для обеих сторон войны. Город находится на господствующих высотах. Контроль за господствующими высотами дает возможность держать под огневым поражением значительные территории Донецкой области, как оккупированные, так и контролируемые Украиной.

Часов Яр также прикрывает дальнейшее продвижение россиян вглубь украинских территорий. Город — фактически ключ к Константиновке, Дружковке, Славянску, Краматорску. К тому же Часов Яр стоит на перекрестке основных магистралей.

В то же время в случае давления на Торецком направлении (трасса Торецк–Константиновка) фактически речь идет о фланговом охвате позиций ВСУ.

Активизация россиян на Торецком направлении не случайна. Торецк расположен примерно в 10 км от оккупированной Горловки.

Торецк — на господствующих высотах, так же как и Часов Яр. Это означает, что контроль над Торецком позволяет ВСУ держать под огневым контролем Горловскую агломерацию, являющуюся оперативными тылами ВС России.

Также город является важным, потому что является логистическим центром для украинских защитников. Именно поэтому бои на этом направлении и возможная оккупация города дадут определенные преимущества — такие как возможность флангового удара по позициям ВСУ на Краматорском направлении. Это также позволит контролировать логистические маршруты, соединяющие оперативные тылы ВСУ с зоной боевых действий.

Бои за Торецк ведутся уже 8 месяцев, что позволяет сковать значительные группировки российских войск и оттянуть их от других направлений российского наступления. Это стратегическая трата времени для России, ведь их силы вынуждены проводить излишнюю концентрацию в этом районе, тем самым снижая давление на другие фронты.

Резкая активизация захватчиков на Купянском направлении направлена не столько на оккупацию города, сколько на продвижение вдоль Оскола к Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, буквально два дня назад ВС РФ активизировались и на Лиманском направлении, где имеют ударный кулак, чтобы выйти к той же агломерации.

Славянск интересует РФ не только в военном смысле, но и экономическом, ведь речь идет о крупнейших в Европе залежах сланцевого газа. До войны с Россией они должны были разрабатываться американскими компаниями, но потом произошло нападение.

Вы думаете, это случайность? Нет! Блокировали вопрос энергетической независимости Украины. Соответственно, сейчас оккупанты будут прилагать максимум усилий, чтобы эти залежи сланцевого газа не перешли под контроль США.

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На Лиманском направлении сейчас наиболее тяжелая ситуация из-за передислокации оперативных резервов российских войск. В частности, речь идет о переброске подразделений 3-й и 144-й мотострелковых дивизий ВС РФ. Кроме этого, здесь сосредоточены подразделения 90-й танковой дивизии врага.

Тяжелые бои ведутся в районе поселка Белогоровка Луганской области. Россияне контролируют господствующие высоты в районе населенного пункта, что позволяет им влиять на характер наступательных действий у Серебрянского лесничества.

На Лиманском направлении в течение последних суток враг 20 раз атаковал в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины. Украинские воины остановили 15 атак захватчиков, еще пять боев продолжаются.

В Харьковской области произошло резкое обострение ситуации на Купянском направлении, в частности в районе поселка Двуречное. Зафиксирована резкая активизация боевых действий российских оккупантов за счет передислокации оперативных резервов с Курского направления. На Волчанском направлении противник пытается использовать комбинированный характер атак позиций Вооруженных сил Украины.

Россияне стремятся захватить на Харьковщине железнодорожную станцию Купянск-Узловой с целью дальнейшего наступления с севера на города Славянск и Краматорск Донецкой области.

Покровское направление остается самым сложным для ВСУ из-за интенсивных действий российских войск.

На данный момент оккупанты пытаются прорываться к трассе Покровск — Константиновка и взять ее под контроль, но успехов не имеют. Угрозы окружения Покровска сейчас нет. Нет и угрозы прорыва к админграницам Днепропетровской области.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, ежедневные потери оккупационных войск на Покровском направлении составляют от 300 до 500 человек. За месяц продвижения на 1,5 км оккупанты потеряли по меньшей мере от 10 до 15 тысяч человек. Причем за весь период боев на этом участке фронта, по данным ГУР, потери оккупантов составили 150 тысяч человек, потери бронетехники — 1800 единиц.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за последние сутки составляют 292 человека убитыми и ранеными; к тому же уничтожен один тягач МТЛБ, четыре автомобиля, четыре мотоцикла, два терминала спутниковой связи и четыре пункта управления БПЛА.

Покровск является стратегически важным городом из-за его роли как узла снабжения, он стоит на перекрестке многих транспортных магистралей, одна из которых ведет к ключевым городам Донецкой области, включая Часов Яр и Константиновку, и содержит железнодорожную станцию регионального значения. Благодаря стратегическому расположению такой захват позволил бы продвигаться к Днепру и Запорожью.

Россия имеет как военную, так и экономическую цель в захвате города. Дело в том, что Покровск — это крупный транспортный узел, который дает возможность полного контроля над локациями Сил обороны Украины, кроме того, захват города фактически решает вопрос оккупации западных районов Донецкой области. После захвата Угледара давление оккупантов не случайно усилилось на Кураховское и Покровское направления, поскольку основная задача оккупантов — выход на админграницу Донецкой области, соответственно, и в Днепропетровскую область.

Сейчас оккупанты используют постоянную практику — это фланговые охваты позиций Вооруженных сил Украины с целью взять под или огневой, или непосредственный контроль локации ВСУ, что позволит исключить, снизить до минимума проведение ротации, подвоз БК, вывоз раненых.

Эта практика применяется с 2022 года. Это — постоянная их тактика, так называемая тактика малых котлов, фланговых охватов. Подобная тактика дает возможность оккупантам избежать боев в городской застройке, чего они панически боятся, потому что соответственно коэффициент потерь 1 к 5 по сравнению со стороной, которая ведет активную оборону.

По информации ГУР МОУ, сейчас главная угроза сосредоточена в Донецкой области. В частности, в районе Краматорска, Славянска и Покровска.

"Даже после того, как планы Российской Федерации становятся известными и они понимают, что уже не смогут провести ту или иную операцию — это не означает, что они отказываются от проведения такой операции. Они осуществляют перегруппировку, другие подготовительные мероприятия, войска начинают заниматься боевой подготовкой, подготовкой именно к выполнению тех планов, которые были наработаны. Поэтому разоблачение планов противника — это еще не означает полный отказ Российской Федерации от их реализации", — отметил представитель украинской разведки.

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