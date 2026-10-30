Ловушка в Олешках: оккупанты объявили о "разминировании", подтягивая технику для дистанционного минирования

В ночь на 27 октября Украина и РФ ввели многодневный режим тишины для эвакуации жителей оккупированных Олешек. За это время гуманитарные миссии должны получить доступ к людям, а российская сторона — разминировать дороги.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия во время эвакуации людей из оккупированных Олешек может прибегнуть к провокациям и манипуляциям. Он напомнил, что согласно договоренностям в рамках гуманитарной операции российская сторона должна разминировать дороги.

Зеленский предполагает, что Россия может попытаться вывезти эвакуированных жителей на свою территорию, создавая впечатление, будто люди сами решили уехать в РФ.

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Я не исключаю, что россияне прибегнут к тактике дистанционного минирования местности, чтобы сделать невозможной эвакуацию гражданского населения. Уже неоднократно фиксировались случаи подрыва жителей Олешек, когда они самостоятельно пытались покинуть блокированный город.

Это одна из самых серьезных проблем. При этом обвинять будут украинскую сторону. Дистанционное минирование может быть осуществлено с помощью БПЛА. Кроме того, по оперативной информации аналитического отдела ОИ "Права Справа", на херсонское направление переброшена установка дистанционного минирования "Земледелие".

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Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" — это российская реактивная система залпового огня, предназначенная для быстрого создания минных полей на расстоянии.

Система работает по принципу классической РСЗО, но вместо взрывных снарядов ракеты несут в себе суббоеприпасы, а именно: кассеты с минами, которые рассыпаются в воздухе и заминируют заданную площадь. Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие" может устанавливать противопехотные и противотанковые мины.

Основные опасности этой системы заключаются в скорости минирования. Она позволяет за считанные минуты буквально "засеять" минами огромную площадь в глубоком тылу или непосредственно на маршруте движения эвакуационных колонн.

Еще одной опасностью инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" является использование так называемых "умных мин". В частности, ПОМ-3, оснащенные электронными взрывателями, которые реагируют на шаги человека и имеют программируемое время самоликвидации. Россиянам не нужно физически выходить на трассы или привлекать саперов — система способна произвести залп из глубокого тыла. Поскольку мины ПОМ-3 оснащены сейсмическими датчиками, они реагируют на шаги людей или движение эвакуационных автобусов.

Передислокация этой установки дистанционного минирования, на мой взгляд, не является случайной.

Примечательно, что российская оккупационная администрация объявила, что транспорт для вывоза людей полностью готов, однако эвакуация непосредственно в первые дни режима тишины не началась под предлогом того, что "дорогу необходимо очистить от мин и их осколков". Российская сторона и коллаборационисты объясняют задержку отправления автобусов тем, что дороги вокруг Олешек в течение длительного времени массово заминированы противопехотными минами. Поскольку согласованный режим тишины действует в течение ограниченного времени, оккупанты заявили о необходимости срочного инженерного разминирования основных маршрутов.

Обращаю внимание на то, что заявления главы оккупационной администрации Херсонской области Сальдо об "опасных минных путях" и подготовку российского транспорта могут быть использованы оккупантами в качестве повода для блокирования выезда людей на подконтрольную Украине территорию и принудительного направления их вглубь РФ.

Заявления о тотальном заминировании дорог призваны оправдать гуманитарную катастрофу в городе и выставить оккупационные войска в роли "спасителей", которые якобы за три дня устраняют созданную ими же минную угрозу.

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По словам президента Украины Зеленского, Россия будет делать всё, чтобы разминировать территорию таким образом, чтобы эти люди ушли в сторону России и остались там. "То есть они же не пойдут на то, чтобы просто так отпустить людей", — заявил он.

В то же время Зеленский надеется, что часть жителей сможет выехать на подконтрольную Украине территорию, где им окажут необходимую помощь и поддержку.

"Главное — обеспечить выход людям, которые там находятся, чтобы они могли выжить. Желательно, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться к нам, в Украину, которая, несомненно, предоставит им всё необходимое и окажет поддержку", — подчеркнул он.

Я не исключаю и возможности провокации со стороны россиян с применением ударных беспилотников. Оккупанты могут использовать этот возможный инцидент для обвинений в адрес Украины. То есть будут делать акцент на том, что это якобы украинские БПЛА атаковали колонны с материальной помощью или эвакуационные колонны.

Упреждающее информирование мирового сообщества о характере планов оккупантов должно сделать такие провокации невозможными. Как показывает практика, у аналитического отдела ОИ "Права Справа" есть положительный опыт срыва более десятка подобных операций российской стороны. Именно огласка не дает российским спецслужбам возможности проводить подобные кровавые провокации.

Напомню, что в рамках операции, согласованной между украинской и российской сторонами, планируется обеспечить режим тишины, доставить в Олешки гуманитарный груз и гарантировать свободное передвижение гражданского населения.

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