6 фактов о настоящем Донбассе: почему восток Украины нельзя считать "красным поясом"

Деколонизация памяти: Возвращение подлинной истории украинского востока

В эпоху советского господства, а также в период уже независимой Украины историки и политики искусственно навязывали мнение, что Донбасс — это исключительно "красный пояс", и коммунистическая идеология там доминирует.

И это несправедливо.

Факт первый

Словарь украинского языка составил учитель из Луганской области.

Борис Гринченко преподавал в Луганской области. За это время он создал азбуку и читанку для школьников восточного региона, чтобы они изучали украинский язык. Он составил четырехтомный словарь, насчитывающий 68 тысяч слов. В начале ХХ века это был самый полный и лексически самый совершенный украинский словарь.

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Факт второй

В Луганской области, которая сегодня запугана российской пропагандой, существовало мощное украинское партизанское движение, которое вело борьбу с советской властью.

Во времена первой национально-освободительной борьбы 1918–1924 годов на территории Луганской области действовали многочисленные повстанческие отряды, которые вели ожесточенную борьбу против московско-коммунистических захватчиков. Социальную базу повстанцев составляло сельское население, на их стороне были 70% казаков и 60% крестьян-средняков. Их объединяло недовольство политикой советской власти, особенно такими мерами, как продовольственный налог.

При поддержке местного населения, которое враждебно отнеслось к появлению московско-коммунистических завоевателей, удалось создать организованное вооруженное движение, охватившее практически всю современную Луганскую область. Ожесточенная вооруженная борьба продолжалась до середины 20-х годов прошлого века, что свидетельствует как о поддержке повстанческого движения местным населением, так и о его массовом характере.

В одном из военных донесений того времени говорилось: "Советская власть существует лишь вблизи железнодорожных путей на расстоянии пушечного выстрела". Есть еще одна чекистская оперативная справка: "В Старобельском районе в течение месяца рост бандитизма... как местных, так и организованных банд значительно увеличился. Из-за этого советской власти практически не существует...".

Примечательно, что в борьбе против украинских повстанческих отрядов именно в Луганской области советские карательные органы впервые прибегли к практике использования провокационных повстанческих отрядов и массового террора против местного населения.

На фоне ужесточения карательной системы и беспощадного террора V Всеукраинский съезд объявил амнистию всем "бандитам", желающим прекратить борьбу. Амнистия действовала до 15 июня, а затем ее действие продлили еще на месяц. Согласно официальным данным, амнистией воспользовались примерно 10 000 повстанцев, что свидетельствует о масштабах повстанческого движения на Правобережной Украине.

А уже в июле 1921 года тогдашний главнокомандующий всеми вооружёнными силами Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Лев Каменев в докладе В. Ленину о состоянии борьбы с бандитизмом вынужден был признать успешный характер деятельности 18 повстанческих отрядов только на Донбассе, которые объединяли около 1500 всадников.

Факт третий

Во времена второй национально-освободительной борьбы на территории Луганской области действовало мощное националистическое подполье. Краевое руководство ОУН (б) возглавлял профессор Бернацкий. О массовом характере националистического подполья свидетельствует тот факт, что во время немецкой оккупации было казнено более ста украинских подпольщиков. Бернацкий был расстрелян в 1946 году органами НКВД.

Искусственно навязывалась мысль, что только в Западной Украине существовало вооруженное сопротивление советским и нацистским оккупационным властям в годы Второй мировой войны. Но последний бункер ОУН на Донбассе был раскрыт осенью 1950 года вблизи Горловки. Там нашли оружие и агитационные материалы.

В 1953 году в Донецке была разоблачена группа ОУН (б), возглавляемая Василием Подгородецким.

В 1955 году была разоблачена группа "Организации украинских националистов" в Горловке. Арест последнего украинского подпольщика состоялся в 1958 году в современном Торецке.

Эти факты наглядно развенчивают искусственный миф о том, что на Донбассе не было украинского подполья, что оно носило локальный характер и что было подавлено советскими карательными органами ещё в 1940-х годах. Это неправда.

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Факт четвертый

Именно украинские Донецкая и Луганская области — малая родина "шестидесятников".

Василий Стус большую часть своей жизни прожил в Донецке. Учился в педагогическом институте, работал на шахте, учителем в школе. Пережил пять лет в лагерях, три года — в ссылке. Умер, отбывая второй тюремный срок.

Иван Светличный родился в селе Половинкино Луганской области. Литературовед, языковед, поэт. Один из самых активных деятелей движения украинского сопротивления советской власти в 1960–1970-х годах. Подвергался репрессиям.

Николай Руденко родился в Луганской области. Сражался против гитлеровского нацизма. Руденко — соучредитель Украинской Хельсинкской группы.

Иван Дзюба — активный участник движения за независимость Украины, диссидент советских времен, Герой Украины. Один из основателей "Народного Руха Украины".

Анатолий Лупинис провел детские годы в Донецкой области. В 1956 году был арестован за организацию студенческих выступлений. Именно Анатолий Лупинис был инициатором создания "Мемориала" и Украинской межпартийной ассамблеи (УМА), которая со временем преобразовалась в УНА-УНСО.

Факт пятый

На Донбассе бастовали против советской власти.

В 1957 году в Хрестовке (до переименования — Кировское) на комсомольском строительстве погиб шахтер. Администрация шахты отказалась выделить деньги на похороны. В городе состоялось организованное протестное выступление против произвола представителей коммунистической власти. Чтобы подавить эту забастовку, в город стянули войска.

Факт шестой

Шахтерские забастовки на Донбассе в 1989 году и в начале 1990-х годов, помимо экономических, сопровождались и политическими требованиями.

Так, например, 6 марта 1991 года бастовавшие шахтеры Донбасса выдвигали исключительно политические требования: государственный суверенитет Украины, отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС, деполитизация СМИ, деполитизация Комитета государственной безопасности, армии и МВД.

Если речь идет о шахтерских забастовках 1989 года, то стоит напомнить, что 3 августа 1990 года был принят закон об экономическом суверенитете Украины. После этого последовал целый "парад суверенитетов" бывших советских республик.

Но, к сожалению, вынужден констатировать, что национально-демократические силы не воспользовались этими забастовками. Кстати, в 1990 году шахтеры Донецка выступили в защиту единственной украинской школы Донецка. Передача здания украинской школе была одним из требований. Почему не воспользовались? Это вопрос к некоторым романтикам. "Народный Рух" не воспользовался этими организованными выступлениями, чтобы провести коренные изменения. Стоит отметить, что тогда эти забастовки охватили всю Украину. Помимо шахт Донбасса, бастовали еще и 12 предприятий Червонограда.

Факт седьмой

Культура политических протестов зародилась не в Киеве или Львове, а в Луганске. 24 августа 1998 года, в День независимости, сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут" разогнали шахтерский Майдан в Луганске. Тогда пострадали 22 шахтера и 12 сотрудников милиции.

И в заключение. Большинство того "коренного" русскоязычного населения востока Украины появилось там после Голодомора. Они заменили собой уничтоженное украинское население. Так почему я должен переживать за судьбу представителей народа, который приехал и занял дома моего уничтоженного народа?

Донбасс станет украинским по духу и содержанию тогда, когда туда вернется украинская власть. Когда жизнь на Донбассе наполнится украинским содержанием. К власти на Донбассе должна прийти украинская политическая элита, которая коренным образом изменит ситуацию в регионе.

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