Борщ для друзей, любовь к геологии и модернизм: история Василия Стуса, о которой знают не все

4 сентября 1985 года в карцере советского лагеря особого режима ВС-389/36 в селе Кучино Пермской области погиб украинский поэт, диссидент и правозащитник Василий Стус. Ему было 47 лет. Стус тяготел к сложной, интеллектуальной поэзии, был известным диссидентом и выдающимся деятелем — но каким его знали самые близкие люди?

Василий Стус работал на шахте, преподавал украинский язык на Донбассе, любил модернистскую поэзию, владел несколькими языками и переводил произведения известных поэтов и философов. "Фокус" расскажет подробнее о том, каким был легендарный украинский поэт при жизни.

Неизвестный Василий Стус: интересные факты из жизни

Подавляющее большинство украинцев знают, что Василий Стус активно выступал против политических репрессий в СССР и был членом Украинской Хельсинкской группы. За свою правозащитную и литературную деятельность он получил тюремные сроки за якобы "антисоветскую агитацию и пропаганду". Из 47 лет жизни 13 он провёл в советских следственных изоляторах, карцерах, одиночных камерах, мордовских лагерях, на Колыме, на каторжных работах в шахте.

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Василий Стус провел 13 лет в советских лагерях Фото: Фото взяты из открытых источников

Но не все знают, что до того, как стать диссидентом, Василий Стус был молодым филологом, педагогом и человеком, который уже остро ощущал проблему русификации, но ещё не был открытым политическим оппонентом режима.

Василий был самым младшим, четвёртым ребёнком в сельской семье. Когда ему было три года, родители перевезли его в город Сталино (ныне Донецк).

Василий Стус очень хорошо учился и окончил школу с медалью в 16 лет. Сразу же он отправился в Киев, чтобы подать документы в высшее учебное заведение на факультет журналистики. Однако ему отказали, поскольку он оказался "слишком молод" по возрасту.

Впрочем, на факультет украинской филологии педагогического института в Сталино его зачислили без вступительных экзаменов. Школьная медаль давала такую льготу.

Стус самостоятельно выучил латынь. Хорошо знал немецкий язык. Читал Гейне в оригинале. В университете на занятиях по немецкому переводил без словаря.

Школьная любовь изменила его планы на будущее

В 8–9 классах Василий мечтал о геологоразведке. Сам он вспоминал: любил путешествия, одиночество, наблюдать за закатом, лесом и игрой света на воде. Геологические экспедиции казались ему идеальным образом жизни.

Но перелом произошел в 9-м классе. Влюбившись в девушку, которую считал "живым ангелом", он захотел стать достойным её и стал больше читать. Наткнулся на поэму Ивана Франко "Моисей" — и после этого "забыл о геологоразведке и стал литератором". Мечта о геологии так и осталась нереализованной, но любовь к путешествиям и природе позже проявилась в его поездках с друзьями в 1960-х годах.

Борщ для друзей: каким был Стус в повседневной жизни

Уже в студенческие годы и в начале 1960-х Стус формировался как поэт европейского, модернистского направления. Стус переводил Гете, Рильке, Лорку, Бодлера, Киплинга, Цветаеву, Есенина под псевдонимом Василий Петрик. Его переводы отличаются глубиной и поэтической точностью. Хорошо знал немецкий, переводил с него, во время учебы даже мог делать синхронный перевод без словаря, самостоятельно выучил латынь. Знал едва ли не все славянские языки, потому что так сильно любил читать, что ещё в детстве тратил все свои деньги на книги.

А ещё — написал десятки литературоведческих статей. В них он представал как тонкий аналитик и одновременно бескомпромиссный борец за нравственные ориентиры литературы.

Кроме того, он интересовался экзистенциализмом и европейской поэзией модерна. Его собственная лирика сочетала украинскую традицию с элементами модернизма, экспрессионизма и сюрреализма.

По воспоминаниям его друзей, в частности Василия Овсиенко и поэта Ивана Светличного, Василий Стус был человеком с глубоким внутренним достоинством и заботой о друзьях. Также близкие друзья рассказывали, что кулинария и совместные встречи были для поэта способом создать атмосферу дома.

Василий Стус с друзьями и единомышленниками Фото: Скриншот

В 1960-х годах, когда Стус учился в аспирантуре Института литературы в Киеве, он жил в общежитии. Василий прекрасно готовил и часто варил для всей компании большую кастрюлю настоящего донецкого борща.

Более 250 стихотворений и непоколебимость перед советской системой

Поэт дважды отбывал наказание в лагерях. В 1976 году, во время первого срока, он написал заявление об отказе от советского гражданства.

В конце августа 1985 года Василия Стуса наказали за то, что он, читая книгу в камере, облокотился рукой на нары. В знак протеста он объявил сухое голодание, а в ночь с 3 на 4 сентября скончался в лагере возле села Кучино Пермского края. Жене запретили похоронить его в Украине. Только после окончания срока заключения в 1989 году родные смогли перевезти его прах домой и перезахоронили в Киеве на Байковом кладбище.

Василий Стус писал письма из лагеря своему сыну Дмитрию Фото: Из открытых источников

Василий Стус оставил после себя более 250 стихотворений, десятки литературоведческих статей, переводы и письма. Часть его наследия была уничтожена, но то, что уцелело, стало золотым фондом украинской культуры.

Также важной частью наследия Стуса являются "Лагерные тетради" и "Письма к сыну", в которых он раскрывает своё мировоззрение, нравственные принципы и несокрушимость.

Сегодня для многих украинцев Василий Стус — пример непокорности и бессмертия.

Напомним, что 4 сентября 2026 года в Украине вводится в обращение новая купюра номиналом 2000 гривен. Это будет самая крупная банкнота, на которой изображён Василий Стус — украинский поэт-шестидесятник, один из самых активных представителей украинского диссидентского движения и мыслитель.

Кроме того, актёр, сыгравший Стуса в фильме "Запрещённый", уехал за границу.