Портрет Стуса и повышенный уровень защиты: НБУ показал купюру номиналом 2000 грн (видео)

4 сентября 2026 года в Украине вводится в оборот новая купюра номиналом в 2000 гривен.

Это будет самая крупная банкнота, а на ней изображен Василий Стус, украинский поэт-шестидесятник, один из самых активных представителей украинского диссидентского движения и мыслителя, говорится на сайте Национального банка Украины.

"Василий Стус стал символом несокрушимости украинского духа, олицетворением личной ответственности перед народом, государством и будущими поколениями", — подчеркнул Андрей Пышный во время пресс-брифинга в Национальном банке.

Дизайн банкноты: усиленная защита

По своему дизайну новая банкнота повторяет модифицированные банкноты 2014–2019 годов. Ее размер — 75 х 166 мм, а основной цвет синий.

На лицевой стороне изображен портрет поэта Василия Стуса, а на обратной — здание филологического факультета Донецкого национального университета, где он учился. На банкноте — строчка из его стихотворения, написанного в заключении: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". Для написания выбран шрифт, созданный по мотивам графики Георгия Нарбута, — творца украинского государственного стиля 1917–1919 годов, автора первых гривен и шагов (монет) времен Украинской Народной Республики.

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На купюре изображен сокол-бориветер из легендарного мариупольского панно Аллы Горской. Это выдающаяся украинская художница-монументалистка, одна из лидеров движения шестидесятников и правозащитного диссидентского движения в Украине.

Банкнота содержит более 20 защитных элементов как защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, надежно защищающие ее от подделки.

"Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная. Дизайн ленты разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме. Во время изменения угла наклона банкноты на ней наблюдается эффект движения и изменение изображения. презентовано производителем только в конце апреля 2026 года, и вот сейчас мы уже реализовали его на новой банкноте", — объяснил глава НБУ.

Фото: НБУ Фото: НБУ

Причины введения новой банкноты

Главный фактор — экономические изменения: доходы, цены, объем наличных денег в обращении. Банкнотный ряд должен соответствовать тенденциям.

"Так же как в 2019 году экономические предпосылки привели к появлению банкноты номиналом 1000 грн, в 2026 они сформировали обоснованную потребность во введении в обращение банкноты номиналом 2000 гривен", — сказал Пышный.

С 2019-го зарплата в Украине выросла в три раза, а цены — вдвое, что обусловило потребность в большем количестве наличных средств. Ведь если после введения банкноты 1000 гривен для получения среднемесячной зарплаты наличными достаточно было 10 банкнот самого высокого номинала, то в 2026 году для этого нужно более 30 банкнот номиналом 1000 грн.

Кроме того, объем наличных денег в обращении вырос более чем вдвое — с почти 390 млрд гривен в 2019 году до более 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года.

Еще один момент — изменения в структуре наличных денег в обращении. В настоящее время доля банкнот номиналом 1000 гривен по сумме уже превысила 55%.

Главные преимущества введения банкноты в 2000 грн

В НБУ заверили, что такой шаг имеет ряд преимуществ как для государства, так и для населения и бизнеса.

для государства – это уменьшение затрат на логистику и обслуживание наличного обращения. Меньшее количество банкнот для такого же объема операций означает снижение затрат на их изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение;

– это уменьшение затрат на логистику и обслуживание наличного обращения. Меньшее количество банкнот для такого же объема операций означает снижение затрат на их изготовление, транспортировку, инкассацию, обработку и хранение; для банков — это уменьшение операционной нагрузки, оптимизация кассовых процессов, меньшие объемы наличных денег для обработки, большая скорость в обеспечении наличными;

— это уменьшение операционной нагрузки, оптимизация кассовых процессов, меньшие объемы наличных денег для обработки, большая скорость в обеспечении наличными; для торговли — это более удобное обслуживание клиентов и меньшая нагрузка на кассовых работников;

— это более удобное обслуживание клиентов и меньшая нагрузка на кассовых работников; для бизнеса — более простые и более быстрые наличные расчеты с клиентами;

— более простые и более быстрые наличные расчеты с клиентами; для населения — удобство в использовании и хранении средств.

Почему банкнота будет введена в оборот 4 сентября

По словам Пышного, эта дата была выбрана не случайно:

"Именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против массовых политических репрессий украинской интеллигенции. А 4 сентября 1985 года Василий Стус погиб в заключении в лагере особого режима".

Василий Стус — украинский поэта-шестидесятник, переводчик, публицист, прозаик, мыслитель, литературовед, литературный критик, правозащитник, политзаключенный СССР, член Украинской Хельсинкской группы, однин из наиболее активных представителей украинского диссидентского движения и борец за независимость Украины в ХХ веке. Лауреат Государственной премии им. Т. Шевченко (посмертно, 1991), Герой Украины (посмертно, 2005).

Напомним, НБУ выпустил новую серебряную памятную монету в честь 250-летия провозглашения независимости США.

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