Портрет Стуса та підвищений рівень захисту: НБУ показав купюру номіналом 2000 грн (відео)

4 вересня 2026 року в Україні вводиться в обіг нова купюра номіналом 2000 гривень.

Це буде найбільша банкнота, на якій зображено Василя Стуса, — українського поета-шістдесятника, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та мислителя, — йдеться на сайті Національного банку України.

"Василь Стус став символом незламності українського духу, уособленням особистої відповідальності перед народом, державою та майбутніми поколіннями", — наголосив Андрій Пишний під час прес-брифінгу в Національному банку.

Дизайн банкноти: посилений захист

За своїм дизайном нова банкнота повторює модифіковані банкноти 2014–2019 років. Її розмір — 75 × 166 мм, а основний колір — синій.

На лицьовій стороні зображено портрет поета Василя Стуса, а на звороті — будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. На банкноті — рядок із його вірша, написаного в ув’язненні: "І свічка тріпотить світанком, який наш правнук днем назве". Для написання обрано шрифт, створений за мотивами графіки Георгія Нарбута, — творця українського державного стилю 1917–1919 років, автора перших гривень та шагів (монет) часів Української Народної Республіки.

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На купюрі зображено сокола-боривітра з легендарного маріупольського панно Алли Горської. Це видатна українська художниця-монументалістка, одна з лідерок руху шістдесятників та правозахисного дисидентського руху в Україні.

Банкнота містить понад 20 захисних елементів — як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту, що надійно захищають її від підробки.

"Це перша у світі банкнота, в якій для посилення захисту використано унікальну "віконну" захисну стрічку AnimaTM Colour — поліхромну та анімовану. Дизайн стрічки розроблено на замовлення Національного банку у синьо-жовтій кольоровій гамі. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігається ефект руху та зміна зображення. Виробник презентував її лише наприкінці квітня 2026 року, і ось зараз ми вже реалізували її на новій банкноті", — пояснив голова НБУ.

Фото: НБУ Фото: НБУ

Причини введення нової банкноти

Головний чинник — економічні зміни: доходи, ціни, обсяг готівки в обігу. Серія банкнот має відповідати цим тенденціям.

"Так само, як у 2019 році економічні обставини призвели до появи банкноти номіналом 1000 грн, у 2026 році вони зумовили обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2000 гривень", — сказав Пишний.

З 2019 року зарплата в Україні зросла втричі, а ціни — удвічі, що зумовило потребу в більшій кількості готівки. Адже якщо після введення банкноти номіналом 1000 гривень для отримання середньомісячної зарплати готівкою вистачало 10 банкнот найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно понад 30 банкнот номіналом 1000 грн.

Крім того, обсяг готівки в обігу зріс більш ніж удвічі — з майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року.

Ще один момент — зміни у структурі готівки в обігу. Наразі частка банкнот номіналом 1000 гривень за сумою вже перевищила 55%.

Основні переваги введення банкноти номіналом 2000 грн

У НБУ запевнили, що такий крок має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу.

для держави — це зменшення витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для такого самого обсягу операцій означає зниження витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасацію, обробку та зберігання;

— це зменшення витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для такого самого обсягу операцій означає зниження витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасацію, обробку та зберігання; для банків — це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для обробки, більша швидкість у забезпеченні готівкою;

— це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для обробки, більша швидкість у забезпеченні готівкою; для торгівлі — це більш зручне обслуговування клієнтів та менше навантаження на касових працівників;

— це більш зручне обслуговування клієнтів та менше навантаження на касових працівників; для бізнесу — простіші та швидші готівкові розрахунки з клієнтами;

— простіші та швидші готівкові розрахунки з клієнтами; для населення — зручність у використанні та зберіганні коштів.

Чому банкнота буде введена в обіг 4 вересня

За словами Пишного, ця дата була обрана не випадково:

"Саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший у СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій проти української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув у в’язниці в таборі особливого режиму".

Василь Стус — український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, політичний в’язень СРСР, член Української Гельсінської групи, один із найактивніших представників українського дисидентського руху та борець за незалежність України у ХХ столітті. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (посмертно, 1991), Герой України (посмертно, 2005).

Нагадаємо, що НБУ випустив нову срібну пам’ятну монету на честь 250-річчя проголошення незалежності США.

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