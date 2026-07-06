Такие гривны не примут: какие купюры банки могут отказаться обменивать

Банки, обменные пункты и другие юридические лица вправе отказать в приеме отдельных поврежденных гривневых банкнот. Это касается купюр, которые из-за повреждений могут потерять более 45 % своей первоначальной площади.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В НБУ пояснили, что кассиры имеют право не принимать банкноты, поврежденные огнем, водой, различными жидкостями или химикатами, если в процессе обработки их площадь может сократиться до менее чем 55 % от первоначальной. Также могут не принимать банкноты, загрязненные химическими, радиоактивными или другими токсичными веществами.

"Если повреждение двух или более банкнот привело к их склеиванию (спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот", — сообщили в НБУ.

При этом банки обязаны бесплатно обменивать изношенные или поврежденные банкноты, если на них нет признаков подделки и они сохранили не менее 55 % своей первоначальной площади. Это правило также распространяется на банкноты, разорванные на две части, если на них сохранились одинаковые серия и номер, а общая площадь составляет не менее 55%.

Відео дня

Если возникают сомнения относительно подлинности или платежеспособности банкнот, банки передают их на бесплатную экспертизу в НБУ.

"По результатам этих исследований клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков, признанных действительными и пригодными к оплате. Если банкноты будут признаны поддельными или поврежденными в период чрезвычайного режима, их изымут из обращения без возмещения стоимости", — отметили в Нацбанке.

Загрязненные химическими или радиоактивными веществами подлинные банкноты можно обменять только в территориальных подразделениях НБУ. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий проведение дезинфекции и/или дезактивации.

Напомним, ранее Национальный банк Украины сообщил о постепенном выводе из обращения банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца, выпущенных в 2003–2007 годах. Их заменяют купюрами образца 2014 года и последующих лет выпуска, а специально обменивать старые банкноты украинцам не нужно.

Ранее "Фокус" сообщал, что юристы разъяснили правила обмена старых долларов в Украине. По их словам, банки и обменные пункты не могут безосновательно отказывать в приеме подлинных банкнот старого образца, если они не имеют повреждений и соответствуют требованиям НБУ.