Что делать, если банк не принимает доллары старого образца. Объясняем правовые нюансы вместе с экспертом.

Украинцы жалуются на отказ банков принимать иностранную валюту так называемого старого образца. Фокус заинтересовался, не нарушают ли финучреждения законодательство? Ведь по правилам, банки не могут вводить подобные ограничения. И если изношенные купюры являются настоящими, их нужно обменять.

Обмен старых долларов: что говорит закон

Вопрос обращения и обмена иностранной валюты регулируется рядом законов и подзаконных актов, среди которых законы"О валюте и валютных операциях","О банках и банковской деятельности", а также нормативные постановления Национального банка Украины. Как объясняет юрист ЮК "Де-Юре" Алина Кулава, еще в 2023 году НБУ четко очертил позицию относительно "старых" купюр.

"Национальный банк не устанавливал никаких ограничений относительно года выпуска банкнот иностранной валюты или их номинала. Наоборот, банкам и финансовым учреждениям запрещено вводить любые подобные ограничения", — отмечает эксперт.

НБУ уже предоставил объяснения, как банки должны действовать по закону по обмену изношенных купюр

Эта норма прямо закреплена в профильном положении НБУ. В частности, документ предусматривает "банкам, небанковским учреждениям запрещено устанавливать ограничения к номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты…".

Более того, финансовые учреждения не имеют права отказывать клиентам в осуществлении валютно-обменных операций, если банкноты соответствуют официальным образцам и их подлинность подтверждена.

Фактически это означает, что любой отказ принять валюту только из-за "старого" года выпуска является нарушением.

"Поэтому любые отказы в приеме иностранной валюты из-за года ее выпуска или номинала являются неправомерными, если банкноты являются настоящими и соответствуют официальным образцам", — подчеркивает Кулава.

Старые, сильно поврежденные и изношенные доллары Фото: ГБР

Когда банки применяют инкассо

Правда, существуют ситуации, когда банк может действовать по другой процедуре. Например, если купюры повреждены или существенно изношены. В таких случаях применяется инкассо — специальная банковская операция.

По словам юриста, к инкассо принимают банкноты с различными дефектами: "разорванные или разрезанные; с поврежденными элементами дизайна и защиты; с измененным цветом; с сильными загрязнениями; обожженные или поврежденные в результате воздействия влаги или химических веществ".

Инкассо предусматривает, что банк отправляет такие купюры в иностранное финансовое учреждение для подтверждения и возмещения их стоимости. В то же время эта услуга является платной.

"Банки и небанковские финансовые учреждения имеют право устанавливать комиссионное вознаграждение за операции инкассо… (обычно до 20%)", — отмечает эксперт.

Важно, что информация о сроках выплат по таким операциям должна быть в открытом доступе для клиентов.

Если банк отказывается принимать валюту без законных оснований — как действовать клиенту

В случае, если банк не принимает старые купюры, юрист советует прежде всего зафиксировать такие действия.

"Целесообразно зафиксировать факт отказа (желательно в письменной форме с указанием причины) и обратиться к руководству банка… В случае игнорирования клиент имеет право подать жалобу в Национальный банк Украины", — объясняет Кулава и отмечает, что ключевым критерием для обмена является не год выпуска, а подлинность и состояние банкноты. Все другие ограничения со стороны финансовых учреждений противоречат действующему законодательству.

Напомним, в Украине появились новые купюры 200 гривен с патриотической надписью "Слава Украине! Героям слава!".