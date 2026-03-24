В Украине появились обновленные банкноты номиналом 200 гривен с патриотическим элементом. К дизайну купюры добавили надпись "Слава Украине! Героям слава!".

В Украине начали поступать в обращение новые банкноты. Как сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), процесс запустили еще 25 февраля. На купюре разместили лозунг в правом верхнем углу, и это стало единственным изменением в оформлении.

Все остальные характерные элементы купюры остались без изменений — от цветовой гаммы до защитных элементов. Фактически новые 200 гривен полностью повторяют образец 2019 года, за исключением добавленной надписи.

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 200 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты", — отметили в регуляторе.

Обновленные банкноты будут использоваться вместе с теми купюрами, которые были выпущены ранее. Они, как сообщили в НБУ, имеют статус законного платежного средства, поэтому обращению подлежат наравне с 200 гривнами предыдущих лет выпуска. Такие банкноты обязаны принимать все физические и юридические лица без ограничений по всей территории Украины.

Новые банкноты начали поступать в обращение Фото: НБУ

Стоит также отметить, что это не первый случай появления патриотического лозунга на гривнах. Ранее НБУ уже добавлял надпись "Слава Украине! Героям слава!" на другие номиналы. В частности, с 8 августа 2024 года его начали печатать на банкнотах 500 и 1000 гривен, впоследствии — на 50 гривнах, а в 2025 году лозунг появился и на купюрах номиналом 20 гривен.

Напомним, что НБУ готовит к выпуску новую памятную монету номиналом 100 гривен. Ее посвятят 35-летию независимости Украины, а презентовать планируют в августе 2026 года. Будет выпущено всего 1000 таких монет.