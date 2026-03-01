Перестанут быть деньгами: какие гривны со 2 марта не примут магазины и что с ними делать

Торговые сети, сфера услуг, банки и финучреждения со 2 марта перестанут принимать в качестве платежного средства ряд купюр. Украинцам, у которых остались эти банкноты, дают время на их обмен на оборотные монеты.

О том, какие купюры не будут принимать со 2 марта в Украине, предупредил Национальный банк. Банкноты номинала 1,2, 5 и 10 грн образцов 2003-2007 годов перестанут считаться платежными средствами.

В НБУ рассказали, что эти банкноты изымут из наличного обращения.

"Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций", — отметили в Нацбанке.

Некоторые купюры не будут принимать со 2 марта: что с ними делать

Украинцам дали время, в течение которого банкноты можно будет обменять бесплатно и без ограничений:

до 26 февраля 2027 года включительно — во всех отделениях банков Украины;

до 28 февраля 2029 года включительно — в уполномоченных банках (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ");

на данный момент бессрочно — в Национальном банке.

В Украине со 2 марта перестанут быть платежными средствами купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 грн

Зачем купюры выводят из обращения

В НБУ напомнили, что оборотные монеты номиналами 1 и 2 гривны были введены с 27 апреля 2018 года, 5 гривен — с 20 декабря 2019-го, а 10 гривен — с 03 июня 2020 года. Замену банкнот на монеты объяснили тем, что продолжительность обращения металлических денег значительно дольше и достигает около 20-25 лет, тогда как у бумажных средний срок годности составляет около 2,5 лет.

