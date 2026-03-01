Перестануть бути грошима: які гривні з 2 березня не приймуть магазини і що з ними робити

Торгівельні мережі, сфера послуг, банки та фінустанови з 2 березня перестануть приймати як платіжний засіб низку купюр. Українцям, у яких лишилися ці банкноти, дають час на їх обмін на обігові монети.

Про те, які купюри не прийматимуть з 2 березня в Україні, попередив Національний банк. Банкноти номіналу 1,2, 5 і 10 грн зразків 2003–2007 років перестануть вважатися платіжними засобами.

В НБУ розповіли, що ці банкноти вилучать з готівкового обігу.

"Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій", — зазначили в Нацбанку.

Деякі купюри не прийматимуть з 2 березня: що з ними робити

Українцям дали час, протягом якого банкноти можна буде обміняти безплатно та без обмежень:

до 26 лютого 2027 року включно — в усіх відділеннях банків України;

до 28 лютого 2029 року включно — в уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ");

наразі безстроково — в Національному банку.

Відео дня

В Україні з 2 березня перестануть бути платіжними засобами купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 грн Фото: НБУ

Навіщо купюри виводять з обігу

В НБУ нагадали, що обігові монети номіналами 1 і 2 гривні було введено з 27 квітня 2018 року, 5 гривень — з 20 грудня 2019-го, а 10 гривень — з 03 червня 2020 року. Заміну банкнот на монети пояснили тим, що тривалість обігу металевих грошей значно довша й сягає близько 20-25 років, тоді як у паперових середній термін придатності становить близько 2,5 років.

Нагадаємо, 23 лютого Нацбанк повідомив про випуск оновлених банкнот в 200 гривень із патріотичним гаслом: "Слава Україні! Героям слава!"

16 лютого ЗМІ розповідали, коли в Україні можуть з'явитися банкноти 2 000 та 5 000 гривень.