НБУ випускає оновлені банкноти в 200 гривень: чи треба українцям обмінювати в банках гроші

Оновлені банкноти номіналом 200 грн з'являться в обігу з 25 лютого 2026 року. На них буде розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!".

Нові 200 гривень буде введено в обіг у межах планового випуску, повідомляє пресслужба Національного банку України. Гасло "Слава Україні! Героям слава!" буде надруковано на зворотному боці модифікованих банкнот у правій верхній частині.

Інші елементи дизайну та захисту оновлених 200-гривневих банкнот відповідатимуть зразку 2019 року.

НБУ почне видавати модифіковані банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки з 25 лютого. В пресслужбі наголосили, що українцям спеціально обмінювати купюри старого зразка на оновлені 200 грн не потрібно.

"Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій", — повідомили в Національному банку.

Нові 200 грн з гаслом: які ще банкноти модифікував НБУ

В пресслужбі Нацбанку нагадали, що в серпні 2024 року було розпочато випуск модифікованих банкнот з гаслом "Слава Україні! Героям слава!" до 33-ї річниці незалежності України.

Наразі в обіг уже введені модиіковані банкноти номіналами:

500 та 1000 грн — з 08 серпня 2024 року;

50 грн — з 23 серпня 2024 року;

20 грн — з 21 серпня 2025 року.

"Про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 100 гривень повідомлятиметься додатково", — зазначили в НБУ.

