НБУ выпускает обновленные банкноты в 200 гривен: надо ли украинцам обменивать в банках деньги

Обновленные банкноты номиналом 200 грн появятся в обращении с 25 февраля 2026 года. На них будет размещен патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!".

Новые 200 гривен будут введены в обращение в рамках планового выпуска, сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Лозунг "Слава Украине! Героям слава!" будет напечатан на обратной стороне модифицированных банкнот в правой верхней части.

Другие элементы дизайна и защиты обновленных 200-гривневых банкнот будут соответствовать образцу 2019 года.

НБУ начнет выдавать модифицированные банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности с 25 февраля. В пресс-службе отметили, что украинцам специально обменивать купюры старого образца на обновленные 200 грн не нужно.

"Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций", — сообщили в Национальном банке.

Новые 200 грн с лозунгом: какие еще банкноты модифицировал НБУ

В пресс-службе Нацбанка напомнили, что в августе 2024 года был начат выпуск модифицированных банкнот с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" к 33-й годовщине независимости Украины.

Сейчас в обращение уже введены модифицированные банкноты номиналами:

500 и 1000 грн — с 08 августа 2024 года;

50 грн — с 23 августа 2024 года;

20 грн — с 21 августа 2025 года.

"О введении в обращение модифицированных банкнот номиналом 100 гривен будет сообщаться дополнительно", — отметили в НБУ.

Напомним, 20 февраля в Национальном банке Украины сообщили о выводе из обращения бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Ими нельзя будет рассчитаться уже со 2 марта.

16 февраля СМИ со ссылкой на экспертов рассказывали, когда в Украине могут появиться новые банкноты 2 000 и 5 000 гривен.