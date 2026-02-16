Банкноты 2000 и 5000 гривен: когда в Украине могут появиться новые деньги

В Украине использование наличных денег остается актуальным способом для расчета. С 2006 по 2019 год объем наличных вырос более чем в пять раз — до 380 млрд долларов.

Это создает все предпосылки для введения новых банкнот — номиналом 2000 и 5000 гривен. Однако в материале "Бизнес Цензор" отмечают, что в ближайшее время вряд ли появятся новые деньги из-за переименования копеек на шаги и военно-политической ситуации в стране.

Сейчас гривневая банкнота в 1000 гривен равна 23 долларам. Это наименьший показатель с момента введения гривны в 1996 году, когда за 100 гривен можно было купить 55 долларов.

В то же время в августе 2025 года стало известно, что НБУ не печатал новых банкнот номиналом 100 грн с начала 2024-го, а 200 грн — с начала 2023 года.

Также в материале говорится, что в 2006 году средняя зарплата составляла 1000 грн — две банкноты самого высокого номинала на тот момент. В 2019 году, когда вводили 1000 купюру, средняя зарплата составляла 10 тысяч — 20 банкнот по 500 гривен. Однако сейчас средняя зарплата составляет 30 926 грн, то есть требует 31 купюру самого высокого номинала в 1000 грн.

Эксперты объясняют, что расширение банкнотного ряда национальной валюты — не насущная проблема, но в ближайшие годы ее нужно будет решить.

"С 2019 года цены на все товары выросли более чем вдвое, соответственно увеличилась денежная масса в обращении. Купюра в 1000 грн удобна для инкассации, хранения и расчетов, упрощает расчетные операции. Я не думаю, что введение в обращение купюры в 2000 грн будет иметь какую-то значительную пользу. Введение купюры в 2000 грн — это примерно 40 евро, особо не изменит ситуацию. Логичнее уже вводить купюру в 5000 вместе с 2000 грн, но я не считаю эту проблему насущной. Однако в ближайшие годы это точно придется сделать", — рассказал вице-президент ICC Ukraine (Украинского национального комитета Международной торговой палаты) по вопросам налогообложения, учета и аудита Дмитрий Алексеенко.

Кроме того, за 2025 год сумма наличности, находившейся в обращении в Украине, по данным НБУ, увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд гривен) и по состоянию на 1 января 2026 года составила 926,3 млрд гривен — почти на 550 млрд грн больше, чем было в обращении в 2019 году, когда в обращение вводили 1000-гривневую банкноту.

На это повлияли повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, замедление инфляции.

Однако в НБУ объяснили, что не планируют вводить новые банкноты, ведь это увеличит тревогу населения.

Напомним, что в ноябре 2025-го года в сети появилось видео, в котором якобы демонстрируют "новую банкноту 5000 гривен". Позже в Нацбанке объяснили, что распространенный в соцсетях "дизайн новой купюры" — это не банкнота, а презентационное изделие под названием "Пантелеймон Кулиш". Его создали еще в 2008 году, главным образом для того, чтобы продемонстрировать технологические возможности Банкнотно-монетного двора НБУ.

