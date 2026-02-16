Банкноти 2000 та 5000 гривень: коли в Україні можуть з'явитися нові гроші

В Україні використання готівки залишається актуальним способом для розрахунку. З 2006 до 2019 рік обсяг готівки виріс більш як вп’ятеро — до 380 млрд доларів.

Це створює усі передумови для запровадження нових банкнот — номіналом 2000 та 5000 гривень. Однак у матеріалі "Бізнес Цензор" наголошують, що найближчим часом навряд з'являться нові гроші через перейменуванні копійок на шаги та воєнно-політичну ситуацію в країні.

Наразі гривнева банкнота в 1000 гривень дорівнює 23 доларам. Це найменший показник з моменту запровадження гривні в 1996 році, коли за 100 гривень можна було купити 55 доларів.

Водночас серпні 2025 року стало відомо, що НБУ не друкував нових банкнот номіналом 100 грн від початку 2024-го, а 200 грн – від початку 2023 року.

Також у матеріалі йдеться, що що в 2006 році середня зарплата складала 1000 грн — дві банкноти найвищого номіналу на той момент. У 2019 році, коли запроваджували 1000 купюру, середня зарплата складала 10 тисяч — 20 банкнот по 500 гривень. Однак зараз середня зарплата складає 30 926 грн, тобто вимагає 31 купюру найвищого номіналу в 1000 грн.

Експерти пояснюють, що розширення банкнотного ряду національної валюти — не нагальна проблема, але в найближчі роки її потрібно буде вирішити.

"З 2019 року ціни на всі товари зросли більше ніж удвічі, відповідно збільшилася грошова маса в обігу. Купюра у 1000 грн є зручною для інкасації, зберігання та розрахунків, спрощує розрахункові операції. Я не думаю, що введення в обіг купюри у 2000 грн матиме якусь значну користь. Введення купюри у 2000 грн – це приблизно 40 євро, особливо не змінить ситуацію. Логічніше вже вводити купюру у 5000 разом із 2000 грн, але я не вважаю цю проблему нагальною. Проте у найближчі роки це точно доведеться зробити", – розповів віцепрезидент ICC Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) з питань оподаткування, обліку та аудиту Дмитро Олексієнко.

Крім того, за 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, за даними НБУ, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень – маже на 550 млрд грн більше, ніж було в обігу 2019 року, коли в обіг вводили 1000-гривневу банкноту.

На це вплинули підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення інфляції.

Однак у НБУ пояснили, що не планують запроваджувати нові банкноти, адже це збільшить тривогу населення.

Нагадаємо, що у листопаді 2025-го року у мережі з'явилося відео, в якому нібито демонструють "нову банкноту 5000 гривень". Пізніше у Нацбанку пояснили, що поширений у соцмережах "дизайн нової купюри" — це не банкнота, а презентаційний виріб під назвою "Пантелеймон Куліш". Його створили ще у 2008 році, головним чином для того, щоб продемонструвати технологічні можливості Банкнотно-монетного двору НБУ.

