Купюри у 5000 грн — немає: у НБУ спростували чутки про розробку нової банкноти (відео)

У мережі набирає популярності відео, в якому нібито демонструють "нову банкноту 5000 гривень". Насправді ж Національний банк України спростував це та пояснив: на відео показаний старий презентаційний зразок, який не має жодного стосунку до реальних грошей.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України, поширений у соцмережах "дизайн нової купюри" — це не банкнота, а презентаційний виріб під назвою "Пантелеймон Куліш". Його створили ще у 2008 році, головним чином для того, щоб продемонструвати технологічні можливості Банкнотно-монетного двору НБУ. Тоді цей зразок виготовляли у сувенірних буклетах та використовували для рекламних і демонстраційних цілей.

У Нацбанку наголошують, що виріб не має обов’язкових елементів справжньої купюри — передусім номіналу та позначення грошової одиниці "гривня". Відповідно, він не може бути платіжним засобом і ніколи не планувався для введення в обіг. До того ж на самому виробі розміщені написи "презентаційна" та "не може бути використано як засіб платежу", що однозначно вказує на його статус.

НБУ спростували чутки про розробку нової банкноти "5000 грн" Фото: НБУ

Фахівці НБУ зазначають, що створення подібних демонстраційних зразків — звична практика для багатьох світових виробників банкнот. Такі матеріали слугують для презентації дизайнерських рішень та технологій друку, але не мають відношення до реального грошового обігу.

Окремо підкреслюється, що Національний банк наразі не розробляє дизайн банкноти номіналом 5000 гривень. У разі ухвалення будь-якого рішення про зміну номінального ряду українських банкнот правоохоронні та фінансові органи повідомлять про це офіційно.

НБУ закликає громадян критично ставитися до відео з неперевірених джерел і орієнтуватися лише на офіційні повідомлення, щоб уникати поширення фейків та хибних тверджень.

Варто зазначити, що до цього користувач в Instagram, що, за описом в у профілі, спеціалізується на банкнотах, монетах та антикваріаті, опублікував відео з купюрою у 5000 гривень. Зокрема в описі він зазначив: "Увага! Це не справжня банкнота. На відео — макет/презентаційний зразок для жартівливого контенту. Не є платіжним засобом і не використовується як валюта".

