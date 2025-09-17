В Україні починають вилучати з обігу деякі монети: що потрібно знати

З 1 жовтня 2025 року Нацбанк України розпочне процес виведення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Водночас вони залишатимуться чинним платіжним засобом, тож їх можна буде й надалі використовувати для розрахунків.

За інформацією пресслужби НБУ, причиною такого кроку стало зменшення потреби у цих монетах у банківському секторі та сфері торгівлі. Крім того, це дозволить скоротити витрати держави та бізнесу на їх карбування, транспортування й зберігання. Монети, що надходитимуть у банки, більше не повертатимуться в обіг – їх передаватимуть до НБУ для перерахунку та подальшої утилізації.

Після набрання рішенням чинності банки не видаватимуть клієнтам 10 копійок під час касових операцій. Водночас Національний банк припинить карбування таких монет і не постачатиме їх для поповнення готівкового обігу.

Зараз в Україні перебуває приблизно 5,5 млрд розмінних монет, із них понад 4,1 млрд – це саме 10-копійкові. Вони становлять понад чверть усіх монет, проте фактично втратили свою практичну роль у готівкових розрахунках. На відміну від них, попит на монети номіналом 50 копійок залишається стабільним.

Нацбанк наголошує, що громадянам не потрібно здавати чи обмінювати 10-копійкові монети. Якщо вони є у покупця, ними можна розраховуватися, а за наявності у продавця – видавати як решту.

Разом із тим, коли таких монет у касах не буде, діятимуть правила заокруглення загальної суми в чеку. В Україні цей механізм запровадили ще у 2018 році після вилучення з обігу монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

Згідно з новими правилами:

сума, що закінчується на 1–24 копійки, округлюватиметься вниз до 00;

25–49 копійок – догори до 50;

51–74 копійки – вниз до 50;

75–99 копійок – догори до наступної гривні.

Безготівкові розрахунки залишатимуться без змін. У НБУ підкреслюють, що практика заокруглення не впливає на рівень інфляції, адже йдеться не про зміну цін на окремі товари, а лише про підсумкову суму покупки.

Раніше Фокус вже повідомляв, що до проведення чемпіонату "Євро-2012" випустили унікальну пам’ятну монету номіналом 500 гривень. Під час карбування її оціночна ціна становила близько 350 тисяч гривень, однак нині вона подорожчала майже у десять разів і коштує близько 3 мільйонів гривень.

Також торік повідомлялося, що Національний банк України вирішив відновити історичну справедливість та національну традицію у грошовому обігу України, тож ініціює зміну назви розмінних монет зі слова "копійка" на "шаг".