Українська гривня, яка коштує, як квартира: що про неї відомо (фото)

Спеціальна монета до чемпіонату "Євро-2012" виготовлена з золота, та важить 0,5 кг. Їх було випущено лише 110 штук і всі вони знаходяться у колекціонерів.

До чемпіонату "Євро-2012" була випущена спеціальна монета номіналом 500 гривень. На моменті карбування вона коштувала приблизно 350 тисяч гривень. Зараз ця монета значно дорожча і коштує вже приблизно 3 мільйони гривень, розповів історик та старший зберігач фондів Музею НБУ Андрій Бойко-Гагарін в ефірі "24 Каналу".

За його словами, колекційна вартість монети визначається ринком – через співвідношення попиту і пропозиції, тож передбачити її складно.

"Нацбанк цим не займається, адже для нас головне – вартість металу, з якого зроблено монету, а також ступінь рідкісності та стан збереженості, не менш важливим є провенанс – відношення предмету до відомих історичних постатей та подій", - розповів історик.

Золота пам'ятна монета: "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р." Фото: НБУ

Що відомо про монету "Євро-2012":

монета важить 0,5 кілограма;

матеріал виготовлення – золото;

зображення офіційного логотипу "УЄФА ЄВРО 2012", виконане з використанням кольорової емалі;

Монету введено в обіг 16 грудня 2011 року, вона належить до серії "Спорт";

номінал – 500 гривень.

Зараз ці унікальні 500 гривень коштують приблизно 3 млн гривень, але монета могла б коштувати і дорожче, якби була ексклюзивною.

"Ми часто кажемо, що ця монета, як нерухомість у мініатюрі. Це не просто злиток золота, а пам’ятка нумізматики, яка має і колекційну, і культурну цінність, і інвестиційну привабливість", - розповів історик.

Нагадаємо, одна копійка, яка вже вийшла з обігу в Україні, все ще може принести власнику чимало грошей. Колекціонери-нумізмати готові платити до 14 000 грн за деякі рідкісні екземпляри 1992 року. На ціну впливає різновид штампа та стан монети.

А пресслужба Національного банку України 29 липня повідомляла, що в Україні з обігу зникне ще одна монета. Через падіння попиту планується поступово вилучити монети номіналом 10 копійок.