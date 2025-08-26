Українська гривня, яка коштує, як квартира: що про неї відомо (фото)
Спеціальна монета до чемпіонату "Євро-2012" виготовлена з золота, та важить 0,5 кг. Їх було випущено лише 110 штук і всі вони знаходяться у колекціонерів.
До чемпіонату "Євро-2012" була випущена спеціальна монета номіналом 500 гривень. На моменті карбування вона коштувала приблизно 350 тисяч гривень. Зараз ця монета значно дорожча і коштує вже приблизно 3 мільйони гривень, розповів історик та старший зберігач фондів Музею НБУ Андрій Бойко-Гагарін в ефірі "24 Каналу".
За його словами, колекційна вартість монети визначається ринком – через співвідношення попиту і пропозиції, тож передбачити її складно.
"Нацбанк цим не займається, адже для нас головне – вартість металу, з якого зроблено монету, а також ступінь рідкісності та стан збереженості, не менш важливим є провенанс – відношення предмету до відомих історичних постатей та подій", - розповів історик.
Що відомо про монету "Євро-2012":
- монета важить 0,5 кілограма;
- матеріал виготовлення – золото;
- зображення офіційного логотипу "УЄФА ЄВРО 2012", виконане з використанням кольорової емалі;
- Монету введено в обіг 16 грудня 2011 року, вона належить до серії "Спорт";
- номінал – 500 гривень.
Зараз ці унікальні 500 гривень коштують приблизно 3 млн гривень, але монета могла б коштувати і дорожче, якби була ексклюзивною.
"Ми часто кажемо, що ця монета, як нерухомість у мініатюрі. Це не просто злиток золота, а пам’ятка нумізматики, яка має і колекційну, і культурну цінність, і інвестиційну привабливість", - розповів історик.
