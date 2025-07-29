Попит упав: в Україні з обігу зникне ще одна монета

Національний банк України оголосив про плани щодо поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок.

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Процес розпочнеться з 1 жовтня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Одночасно припиниться їхнє карбування і поповнення грошового обігу цими монетами. Проте, вони залишаться законним засобом платежу до офіційного рішення про остаточне вилучення.

За інформацією НБУ, нині в обігу перебуває близько 5,5 мільярда розмінних монет, з яких 4,1 мільярда — саме десятки. Незважаючи на їхню чисельність, потреба в таких монетах фактично зникла: вони втратили значущість у роздрібних розрахунках і використовуються дедалі рідше.

На відміну від них, монети номіналом 50 копійок залишаються затребуваними — у 2025 році планується випустити ще 20 мільйонів таких монет. Попит на них зберігається, особливо в торгівлі та сфері послуг.

Метою відмови від 10 копійок є оптимізація готівкового обігу. Вилучення монет дасть змогу скоротити державні витрати на їхнє виробництво, транспортування, зберігання та обробку.

Нагадаємо, що старі українські монети мають великий попит у колекціонерів: за гривню 1992 року випуску можна отримати до 80 тисяч гривень. Найдорожчі — екземпляри від 1992 року різновиду "1.1ААг" із гладким гуртом без напису. За неї можуть заплатити від 12 до 37 тисяч гривень.

Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про намір найближчим часом замінити традиційну монету "копійка" на нову, більш патріотичну одиницю — "крок".