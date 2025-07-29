Спрос упал: в Украине из оборота исчезнет еще одна монета

Национальный банк Украины объявил о планах по постепенному изъятию из наличного обращения монет номиналом 10 копеек.

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Процесс начнется с 1 октября 2025 года. Об этом сообщает пресслужба НБУ.

Одновременно прекратится их чеканка и пополнение денежного оборота этими монетами. Тем не менее, они останутся законным средством платежа до официального решения об окончательном изъятии.

По информации НБУ, в настоящее время в обращении находится около 5,5 миллиарда разменных монет, из которых 4,1 миллиарда — именно десятки. Несмотря на их численность, необходимость в таких монетах фактически исчезла: они утратили значимость в розничных расчетах и используются все реже.

В отличие от них, монеты номиналом 50 копеек остаются востребованными — в 2025 году планируется выпустить еще 20 миллионов таких монет. Спрос на них сохраняется, особенно в торговле и сфере услуг.

Целью отказа от 10 копеек является оптимизация наличного оборота. Изъятие монет позволит сократить государственные расходы на их производство, транспортировку, хранение и обработку.

Напомним, что старые украинские монеты пользуются большим спросом у коллекционеров: за гривну 1992 года выпуска можно получить до 80 тысяч гривен. Самые дорогие — экземпляры от 1992 года разновидности "1.1ААг" с гладким гуртом без надписи. За нее могут заплатить от 12 до 37 тысяч гривен.

Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о намерении в ближайшее время заменить традиционную монету "копейка" на новую, более патриотическую единицу — "шаг".