Старую гривну можно продать за 80 тысяч: как она выглядит (фото)

Старые украинские монеты пользуются большим спросом у коллекционеров: за гривну 1992 года выпуска можно получить до 80 тысяч гривен.

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Старые украинские монеты пользуются большим спросом у коллекционеров: за некоторые виды гривны 1992 года выпуска можно получить 80 тысяч гривен. Цены на монеты представлены на специальном ресурсе "Монеты-ягодки".

Самые дорогие — экземпляры от 1992 года разновидности "1.1ААг" с гладким гуртом без надписи. За нее могут заплатить от 12 до 37 тысяч гривен.

Монеты "2ААд" с перечеканкой из 5 копеек СССР - самые дорогие

А за категорию монет "2ААд" с перечеканкой из 5 копеек СССР заплатят максимальную сумму — 80 тысяч гривен. В октябре 2022 года на аукционе Violity такую монету продали за 82 007 гривен.

Максимальная сумма за монету — 80 тысяч гривен

Особенность монеты ее в том, что ее перечеканили из 5 копеек 1990 года СССР. Владелец гривны утверждает, что нашел монету при переборе.

Исходя из каталога, наиболее дешевым вариантом будет гривна образца 2010 года. Тогда выпустили два типа монеты: с изображением князя Владимира и памятной надписью "65 лет победы 1945-2010" на обороте.

Редкой считается гривна с князем Владимиром и гладким гуртом

Редкой считается только гривна с князем Владимиром и гладким гуртом, ее оценили от 700 до 3000 гривен. Монета "65 лет победы" практически не представляет ценности: ее продают 5 — 20 гривен.

Национальный банк Украины постепенно изымает желтые гривны из обращения. Cкоро их заменят серебристые монеты нового образца.

"Не торопитесь сдавать желтые монеты в банк, ведь среди них можно найти редкие экземпляры стоимостью около 20 000 гривен", — советуют специалисты.

Напомним, в январе 2025 года умер Владимир Пилипчук, инициатор создания в Украине мощностей по изготовлению гривны.

Художник из Уэльса Ли Хэдвин рисует во сне и продает картины за шестизначные суммы коллекционерами из Китая и Японии.