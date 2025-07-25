Стару гривню можна продати за 80 тисяч: як вона виглядає (фото)

Старі українські монети мають великий попит у колекціонерів: за гривню 1992 року випуску можна отримати до 80 тисяч гривень.

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Старі українські монети користуються великим попитом у колекціонерів: за деякі види гривні 1992 року випуску можна отримати 80 тисяч гривень. Ціни на монети представлені на спеціальному ресурсі "Монети-ягідки".

Найдорожчі — екземпляри від 1992 року різновиду "1.1ААг" із гладким гуртом без напису. За неї можуть заплатити від 12 до 37 тисяч гривень.

Монети "2ААд" з перекарбуванням із 5 копійок СРСР — найдорожчі

А за категорію монет "2ААд" з перекарбуванням з 5 копійок СРСР заплатять максимальну суму — 80 тисяч гривень. У жовтні 2022 року на аукціоні Violity таку монету продали за 82 007 гривень.

Максимальна сума за монету — 80 тисяч гривень

Особливість монети її в тому, що її перекарбували з 5 копійок 1990 року СРСР. Власник гривні стверджує, що знайшов монету під час перебору.

Виходячи з каталогу, найдешевшим варіантом буде гривня зразка 2010 року. Тоді випустили два типи монети: із зображенням князя Володимира і пам'ятним написом "65 років перемоги 1945-2010" на звороті.

Рідкісною вважається гривня з князем Володимиром і гладким гуртом

Рідкісною вважається тільки гривня з князем Володимиром і гладким гуртом, її оцінили від 700 до 3000 гривень. Монета "65 років перемоги" практично не представляє цінності: її продають 5 — 20 гривень.

Національний банк України поступово вилучає жовті гривні з обігу. Скоро їх замінять сріблясті монети нового зразка.

"Не поспішайте здавати жовті монети в банк, адже серед них можна знайти рідкісні екземпляри вартістю близько 20 000 гривень", — радять фахівці.

Нагадаємо, у січні 2025 року помер Володимир Пилипчук, ініціатор створення в Україні потужностей із виготовлення гривні.

Художник з Уельсу Лі Хедвін малює уві сні і продає картини за шестизначні суми колекціонерами з Китаю і Японії.