Помер Володимир Пилипчук — один із тих, хто запровадив гривню в Україні

Володимир Пилипчук був ініціатором створення в Україні потужностей з виготовлення гривні та борцем за незалежність: пішов із життя у 76 років.

Related video

Український політик, науковець, державний і громадський діяч, народний депутат України I-II скликань та один із тих, хто запровадив гривню як національну валюту, а також академік Академії економічних наук України, помер на 76-річному віці. Про це повідомили на його сторінці у Facebook 22 січня.

"Борець за незалежність України, який присвятив більшу частину свого життя процвітанню України та українському народові, був серцем, душею і тілом до кінця разом з Україною", — йдеться у дописі.

Водночас невідомо, від чого та за яких обставин політика не стало.

Прощання та поховання відданого державі діяча відбудеться в п'ятницю, 24 січня, у рідному місті політика — Рівному.

Володимир Пилипчук і його головні досягнення для України

Володимир Пилипчук за життя і справді встиг зробити чимало для батьківщини. Відомо, що він був одним із тих, хто виступав за впровадження гривні в Україні. Для цього Пилипчук доклав чимало зусиль: будучи головою Комісії з питань економічної реформи та управління народним господарством, наглядав за розробкою дизайну гривні, розрахунком кількості грошових знаків в обігу. Також очолювана ним комісія визначала структуру номіналів і пошук надійних потужностей для виробництва гривні за кордоном.

Будучи депутатом Верховної Ради України I скликання, став співавтором та організатором розробки 196 законопроектів, з яких 114 було прийнято. Ці законопроекти були спрямовані на суверенізацію економіки України та її одночасну трансформацію на ринкові підвалини розвитку. Саме завдяки Пилипчуку вищезгадана комісія розробила антимонопольне законодавство, закони про розвиток конкуренції, антидемпінгове та митне законодавство.

Крім того, чимало Пилипчук зробив і для розвитку науки в Україні. Є автором понад 250 наукових праць і публікацій з питань макроекономіки та мікроекономіки.

За свої заслуги перед державою Володимир Пилипчук був нагороджений орденом "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів.

Нагадаємо, загинув один із засновників київського осередку "Пласту" Костянтин Жук, який воював у складі підрозділу "Братство" ГУР. Чоловіка не стало, коли той прикривав відхід побратимів у Вовчанську. Про це Фокусу стало відомо 22 січня.

Також відомо про смерть чемпіона України з панкратіону Павла Унгуряна. Спортсмен служив у ЗСУ і потрапив під атаку ворожого FPV-дрона на Куп'янському напрямку. Йому було всього 27 років, як повідомляв Фокус 21 січня.