Умер Владимир Пилипчук — один из тех, кто ввел гривну в Украине

Владимир Пилипчук был инициатором создания в Украине мощностей по изготовлению гривны и борцом за независимость: ушел из жизни в 76 лет.

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Украинский политик, ученый, государственный и общественный деятель, народный депутат Украины I-II созывов и один из тех, кто ввел гривню как национальную валюту, а также академик Академии экономических наук Украины, умер на 76-летнем возрасте. Об этом сообщили на его странице в Facebook 22 января.

"Борец за независимость Украины, который посвятил большую часть своей жизни процветанию Украины и украинскому народу, был сердцем, душой и телом до конца вместе с Украиной", — говорится в заметке.

В то же время неизвестно, от чего и при каких обстоятельствах политика не стало.

Прощание и захоронение преданного государству деятеля состоится в пятницу, 24 января, в родном городе политика — Ривне.

Владимир Пилипчук и его главные достижения для Украины

Владимир Пилипчук при жизни действительно успел сделать немало для родины. Известно, что он был одним из тех, кто выступал за внедрение гривни в Украине. Для этого Пилипчук приложил немало усилий: будучи председателем Комиссии по вопросам экономической реформы и управления народным хозяйством, наблюдал за разработкой дизайна гривни, расчетом количества денежных знаков в обращении. Также возглавляемая им комиссия определяла структуру номиналов и поиск надежных мощностей для производства гривны за рубежом.

Будучи депутатом Верховной Рады Украины I созыва, стал соавтором и организатором разработки 196 законопроектов, из которых 114 были приняты. Эти законопроекты были направлены на суверенизацию экономики Украины и ее одновременную трансформацию на рыночные основы развития. Именно благодаря Пилипчуку вышеупомянутая комиссия разработала антимонопольное законодательство, законы о развитии конкуренции, антидемпинговое и таможенное законодательство.

Кроме того, немало Пилипчук сделал и для развития науки в Украине. Является автором более 250 научных работ и публикаций по вопросам макроэкономики и микроэкономики.

За свои заслуги перед государством Владимир Пилипчук был награжден орденом "За заслуги" II и III степеней.

Напомним, погиб один из основателей киевской ячейки "Пласта" Константин Жук, который воевал в составе подразделения "Братство" ГУР. Мужчины не стало, когда тот прикрывал отход побратимов в Волчанске. Об этом Фокусу стало известно 22 января.

Также известно о смерти чемпиона Украины по панкратиону Павла Унгуряна. Спортсмен служил в ВСУ и попал под атаку вражеского FPV-дрона на Купянском направлении. Ему было всего 27 лет, как сообщал Фокус 21 января.