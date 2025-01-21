На війні загинув чемпіон України з панкратіону Павло Унгурян: подробиці

Потрапив під атаку ворожого FPV-дрона на Куп’янському напрямку. Молодому спортсмену з Чернівців було всього 27 років.

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Днями стало відомо про загибель 27-річного уродженця Буковини Павла Унгуряна, який був успішним спортсменом та обороняв Україну на Куп’янському напрямку Харківської області. В українському війську чоловік служив у званні офіцера: був лейтенантом. Про трагічну загибель героя повідомили на сторінці Спортивного комітету України 21 січня.

Павло Унгурян у мирний час активно займався спортом. Закінчив факультет фізичної культури, спорту та реабілітації ЧНУ імені Юрія Федьковича у 2018 році. Там про талановитого випускника пам’ятають й досі: коли дізналися про його загибель, опублікували пост зі співчуттям та словами гордості про воїна.

Він був чемпіоном України з панкратіону (бойове мистецтво) серед юніорів, неодноразово привозив додому перемоги з чемпіонатів, а ще – був відданим фанатом футбольної команди "Буковина". Рідний футбольний клуб не забув про свого вболівальника: на офіційному сайті команди з’явився пост, присвячений Павлу, а також розміщені реквізити для збору коштів, що "Буковина" оголосила для рідних загиблого героя.

Для довідки: панкратіон – давній вид єдиноборств, що поєднує елементи боротьби та кулачного бою. Один з олімпійських видів спорту.

Повідомляється також, що у загиблого героя залишилася дружина та восьмимісячна дитина. Дружина Павла розповіла, що чоловік ще до 24 лютого 2022 року говорив про те, що піде на захист країни, якщо буде така потреба. Син у подружжя народився, коли чоловік перебував на фронті.

З’ясувалося, що загибель від ворожого дрона застала Павла 9 січня 2025 року. З фронту повідомили, що чоловік помер від травм, несумісних з життям. Поховали спортсмена та воїна 14 січня у селі Комарівці, що на Буковині.

Зазначимо, що після 24 лютого 2022 року чимало українських спортсменів взяли зброю до рук та стали на захист країни. Також вже неодноразово повідомлялося про гибель спортсменів на фронті. Так, 14 січня стало відомо про смерть президента ФК "Поділля" Михайла Коваля. Ворожий дрон влучив у автівку, в якій перебував Михайло, в селищі Ямпіль Краматорського району Донецької області.

Ще за кілька днів до цього, 8 січня, Фокус повідомляв про загибель 30-річного переможця шоу "Танцюють всі!" танцівника Володимира Ракова. Чоловік служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, куди подався після початку повномасштабного вторгнення.