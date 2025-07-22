Не піддається поясненню: художник малює картини уві сні і продає їх за мільйони (фото)

Унікальний художник з Уельсу Лі Гедвін, який малює уві сні, стане героєм документального шоу з Деном Ейкройдом у головній ролі. Чоловік створює складні малюнки, а вранці не пам'ятає, як це сталося.

Related video

Незвичайні роботи художника придбали такі відомі особистості, як Кім Кардаш'ян і Дональд Трамп. Про це пише Daily Star.

Лі Гедвін, художник з Уельсу, чиї хитромудрі картини народжуються виключно уві сні, стане героєм нового випуску американської програми "Неймовірне" на каналі History. Ведучим шоу виступить зірка фільму "Мисливці за привидами" Ден Ейкройд.

Гедвін прославився тим, що з дитинства малює виключно в стані сновиди. Вночі він створює складні портрети, сюрреалістичні сцени та абстракції, а вранці не пам'ятає, як це сталося. Його роботи виставлялися по всьому світу, а деякі були куплені за шестизначні суми колекціонерами з Китаю, Японії.

Гедвін стане героєм документального серіалу з Деном Ейкройдом у головній ролі Фото: SWNS

В ексклюзивному інтерв'ю британському таблоїду Лі розповів, що його участь у телешоу збіглася з роботою над автобіографічною книгою "Мистецтво слави", вихід якої заплановано на 2026 рік. У книзі він описує шлях від хлопчика з Північного Уельсу до міжнародного художника і благодійника, який зібрав понад 300 000 фунтів стерлінгів (майже 17 млн гривень) для фонду Missing People (Зниклі люди).

"Коли мені було 10 років, я стояв у черзі на "Мисливців за привидами". А тепер головний актор веде програму про мене. Це просто неймовірно", — поділився Лі.

Зараз він живе в Австралії зі своєю партнеркою. Попри успіх, Гедвін визнає, що тиск заважає йому творити усвідомлено.

"Я не можу відтворити свої малюнки вдень. Лише одна з п'ятдесяти нічних спроб виявляється гідною того, щоб її зберегти", — зазначаєш він.

Іноді чоловік малює вугіллям на стіні або навіть використовує курячі кістки, якщо під рукою немає інструментів.

Вчені з Великої Британії та за її межами вивчали феномен Гедвіна, а клініка сну в Единбурзі назвала його випадок "воістину унікальним". Але, попри десятиліття досліджень, його загадковий дар залишається нерозгаданим.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець почав бізнес вартістю $400 у підвалі у мами й продав його за мільйони. Бізнес швидко набирав обертів і до 2020 року досяг річного доходу в $5 мільйонів.

Також стало відомо, щоспадкоємиця мільярдної імперії лагодить взуття і носить поношений одяг. Успадкувавши величезну купу грошей, Мітці Пердью відмовилася від розкоші. Замість дизайнерського одягу вона обрала речі із секонд-хенду, а замість особистого літака — економклас.