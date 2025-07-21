Хлопець розпочав бізнес вартістю $400 у підвалі в мами і продав його за мільйони (фото)

Фелікс Гайкін почав бізнес 2014 року з 400 доларами в кишені та ідеєю створити магазин аксесуарів для канабісу. Через 10 років його компанію було продано за $4 мільйони.

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Бізнес швидко набирав обертів і до 2020 року досяг річного доходу в $5 мільйонів. Про це американець розповів на популярному форумі Reddit.

У 2014 році Феліксу Гайкіну з Нью-Джерсі (США) було лише 23 роки. Він працював у підвалі будинку своєї матері й мав у кишені лише 400 доларів, але вже тоді уявляв, як змінить онлайн-ринок аксесуарів для канабісу.

Через 10 років його компанію DankStop купили за 4 мільйони доларів, а сам він став одним із помітних підприємців у швидкозростаючій індустрії.

Гайкін заснував DankStop у той час, коли канабіс ще залишався під жорсткою забороною. Проте, він і його партнери побачили перспективу в зростаючому попиті і зважилися запустити онлайн-магазин, зробивши ставку на сучасний, чистий і професійний підхід. Бізнес швидко набирав обертів і до 2020 року досяг річного доходу в $5 мільйонів.

Гайкін заснував DankStop у той час, коли канабіс ще залишався під жорсткою забороною Фото: newsweek

Однак успіх супроводжувався серйозними випробуваннями. Найболючішим із них стало різке падіння пошукового трафіку після оновлення алгоритмів Google.

"Ми впали з 600 тисяч доларів на місяць до 100 тисяч буквально за одну ніч", — згадує Гайкін. Щоб врятувати бізнес, він повністю переглянув модель компанії, перетворивши її на дропшипінг-платформу для сторонніх брендів.

У 2021 році його зусилля були винагороджені: канадський гігант High Tide, що розширює свою присутність на американському ринку, придбав DankStop за 4 мільйони доларів. Отримавши майже мільйон відсотків прибутку від початкових вкладень, Гайкін не пішов на спокій. Він перетворив внутрішні інструменти DankStop на окремий продукт — CrowdShip, платформу автоматизації дропшиппінгу, яку тепер використовують найбільші гравці індустрії канабісу по всій Північній Америці.

"DankStop був лише початком. Наша справжня спадщина — це програмне забезпечення, яке ми створили в процесі роботи", — каже Гайкін.

Його новий проєкт у сфері електронної комерції запустився лише два тижні тому, і він уже готовий до наступного витка зростання.

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