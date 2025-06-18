Допомагає українцям: спадкоємиця мільярдної імперії лагодить взуття і носить поношений одяг

Успадкувавши мільярди, Мітці Пердью відмовилася від розкоші. Замість дизайнерського одягу вона обрала речі із секонд-хенду, а замість особистого літака — економ клас.

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Коли ми чуємо слово "мільярдер", в уяві спливають образи розкішних вілл, глянцевих вечірок і приватних літаків. Але життя Мітці Пердью, жінки зі спадщиною від двох американських бізнес-імперій, виглядає зовсім інакше. Про це пише Fortune.

Мітці — дочка Ернеста Хендерсона, співзасновника міжнародної готельної мережі Sheraton, і вдова Френка Пердью — глави одного з найбільших виробників курятини в США, компанії Perdue Farms. Загальна капіталізація цих двох компаній оцінюється в понад 20 мільярдів доларів. Однак сама Пердью живе, як вона каже, "середньокласовим життям" і щиро цьому рада.

Секонд-хенд, метро та економ клас

Попри доступ до багатомільярдних фондів, 84-річна Пердью відмовляється від дизайнерських брендів, приватних літаків і показного споживання. Натомість вона лагодить взуття в місцевого шевця, їздить у метро та обирає квитки в економ класі. Її житло — невелика квартира в Солсбері, штат Мериленд, де оренда за рік обходиться дешевше, ніж місячні витрати її друзів у Нью-Йорку.

"Якщо ви весь час літаєте на приватних літаках, як ви можете розуміти реальне життя?" — міркує вона.

Незважаючи на доступ до багатомільярдних фондів, 84-річна Пердью відмовляється від дизайнерських брендів Фото: NYT

Освіта, фермерство та журналістика

У молодості Мітці закінчила Гарвард і деякий час викладала. Пізніше, зацікавившись аграрною наукою, купила землю поруч із Каліфорнійським університетом у Девісі, щоб підтримати сільськогосподарські дослідження.

Вона керувала власною рисовою фермою, а потім стала журналісткою, яка пише про сільське господарство, ментальне здоров'я і соціальну відповідальність.

Допомога Україні

З початком повномасштабної війни в Україні 2022 року Пердью продала свою обручку за 1,2 мільйона доларів і спрямувала кошти на гуманітарну допомогу.

Мітці працює над створенням штучного інтелекту-психолога для підтримки українців Фото: Green Beret Foundation

Зараз вона працює над створенням штучного інтелекту-психолога для підтримки українців, які пережили травму. І в кожну робочу поїздку вона літає економом.

Пердью часто підкреслює, що відчуття повноти життя їй дарує зовсім не багатство, а служіння іншим.

"Якщо ви хочете бути нещасним — думайте, що вам хтось щось винен. А якщо хочете бути щасливим — подумайте, що ви можете зробити для когось", — каже вона.

Американка зазначає, що для неї багатство — це не права, а відповідальність. Вона вірить, що справжнє завдання спадкоємців імперій бути ощадливими управителями заради майбутніх поколінь, а не марнотратами.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний білет.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.