Помогает украинцам: наследница миллиардной империи чинит обувь и носит поношенную одежду

Унаследовав миллиарды, Митци Пердью отказалась от роскоши. Вместо дизайнерской одежды она выбрала вещи из секонд-хенда, а вместо личного самолета — эконом-класс.

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Когда мы слышим слово "миллиардер", в воображении всплывают образы роскошных вилл, глянцевых вечеринок и частных самолетов. Но жизнь Митци Пердью, женщины с наследством от двух американских бизнес-империй, выглядит совсем иначе. Об этом пишет Fortune.

Митци — дочь Эрнеста Хендерсона, сооснователя международной гостиничной сети Sheraton, и вдова Фрэнка Пердью — главы одного из крупнейших производителей курятины в США, компании Perdue Farms. Общая капитализация этих двух компаний оценивается в более чем 20 миллиардов долларов. Однако сама Пердью живет, как она говорит, "среднеклассовой жизнью" и искренне этому рада.

Секонд-хенд, метро и эконом-класс

Несмотря на доступ к многомиллиардным фондам, 84-летняя Пердью отказывается от дизайнерских брендов, частных самолетов и показного потребления. Вместо этого она чинит обувь у местного сапожника, ездит в метро и выбирает билеты в эконом-классе. Ее жилье — небольшая квартира в Солсбери, штат Мэриленд, где аренда за год обходится дешевле, чем месячные расходы ее друзей в Нью-Йорке.

"Если вы все время летаете на частных самолетах, как вы можете понимать реальную жизнь?" — рассуждает она.

Несмотря на доступ к многомиллиардным фондам, 84-летняя Пердью отказывается от дизайнерских брендов Фото: NYT

Образование, фермерство и журналистика

В молодости Митци окончила Гарвард и некоторое время преподавала. Позднее, заинтересовавшись аграрной наукой, купила землю рядом с Калифорнийским университетом в Дэвисе, чтобы поддержать сельскохозяйственные исследования.

Она управляла собственной рисовой фермой, а затем стала журналисткой, пишущей о сельском хозяйстве, ментальном здоровье и социальной ответственности.

Помощь Украине

С началом полномасштабной войны в Украине в 2022 году Пердью продала свое обручальное кольцо за 1,2 миллиона долларов и направила средства на гуманитарную помощь.

Митци работает над созданием искусственного интеллекта-психолога для поддержки украинцев Фото: Green Beret Foundation

Сейчас она работает над созданием искусственного интеллекта-психолога для поддержки украинцев, переживших травму. И в каждую рабочую поездку она летает экономом.

Пердью часто подчеркивает, что ощущение полноты жизни ей дарит вовсе не богатство, а служение другим.

"Если вы хотите быть несчастным — думайте, что вам кто-то что-то должен. А если хотите быть счастливым — подумайте, что вы можете сделать для кого-то", — говорит она.

Американка отмечает, что для нее богатство — это не права, а ответственность. Она верит, что истинная задача наследников империй быть бережливыми управляющими ради будущих поколений, а не транжирами.

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