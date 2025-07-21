Парень начал бизнес стоимостью $400 в подвале у мамы и продал его за миллионы (фото)

Феликс Хайкин начал бизнес в 2014 году с 400 долларами в кармане и идеей создать магазин аксессуаров для каннабиса. Спустя 10 лет его компания была продана за $4 миллиона.

Related video

Бизнес быстро набирал обороты и к 2020 году достиг годового дохода в $5 миллионов. Об этом американец рассказал на популярном форуме Reddit.

В 2014 году Феликсу Хайкину из Нью-Джерси (США) было всего 23 года. Он работал в подвале дома своей матери и имел в кармане всего 400 долларов, но уже тогда представлял, как изменит онлайн-рынок аксессуаров для каннабиса.

Спустя 10 лет его компания DankStop была куплена за 4 миллиона долларов, а сам он стал одним из заметных предпринимателей в быстрорастущей индустрии.

Хайкин основал DankStop в то время, когда каннабис еще оставался под жестким запретом. Тем не менее, он и его партнеры увидели перспективу в растущем спросе и решились запустить онлайн-магазин, сделав ставку на современный, чистый и профессиональный подход. Бизнес быстро набирал обороты и к 2020 году достиг годового дохода в $5 миллионов.

Хайкин основал DankStop в то время, когда каннабис еще оставался под жестким запретом Фото: newsweek

Однако успех сопровождался серьезными испытаниями. Самым болезненным из них стало резкое падение поискового трафика после обновления алгоритмов Google.

"Мы упали с 600 тысяч долларов в месяц до 100 тысяч буквально за одну ночь", — вспоминает Хайкин. Чтобы спасти бизнес, он полностью пересмотрел модель компании, превратив ее в дропшиппинг-платформу для сторонних брендов.

В 2021 году его усилия были вознаграждены: канадский гигант High Tide, расширяющий свое присутствие на американском рынке, приобрел DankStop за 4 миллиона долларов. Получив почти миллион процентов прибыли от первоначальных вложений, Хайкин не ушел на покой. Он превратил внутренние инструменты DankStop в отдельный продукт — CrowdShip, платформу автоматизации дропшиппинга, которую теперь используют крупнейшие игроки индустрии каннабиса по всей Северной Америке.

"DankStop был лишь началом. Наше настоящее наследие — это программное обеспечение, которое мы создали по ходу дела", — говорит Хайкин.

Его новый проект в сфере электронной коммерции запустился всего две недели назад, и он уже готов к следующему витку роста.

Ранее Фокус сообщал, что наследница миллиардной империи чинит обувь и носит поношенную одежду. Унаследовав огромную кучу денег, Митци Пердью отказалась от роскоши. Вместо дизайнерской одежды она выбрала вещи из секонд-хенда, а вместо личного самолета — эконом-класс.

Также стало известно, что миллионер рассказал, как думают и действуют успешные люди. Финансовая грамотность для Рамита Сети начинается не с таблиц и ограничений, а с понимания того, как на самом деле работают деньги. Он говорит о привычках, которые помогли ему самому выстроить путь к благосостоянию.