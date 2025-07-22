Не поддается объяснению: художник рисует картины во сне и продает их за миллионы (фото)

Уникальный художник из Уэльса Ли Хэдвин, рисующий во сне, станет героем документального шоу с Дэном Эйкройдом в главной роли. Мужчина создает сложные рисунки, а утром не помнит, как это произошло.

Related video

Необычные работы художника приобрели такие известные личности, как Ким Кардашьян и Дональд Трамп. Об этом пишет Daily Star.

Ли Хэдвин, художник из Уэльса, чьи замысловатые картины рождаются исключительно во сне, станет героем нового выпуска американской программы "Невероятное" на канале History. Ведущим шоу выступит звезда фильма "Охотники за привидениями" Дэн Эйкройд.

Хэдвин прославился тем, что с детства рисует исключительно в состоянии лунатизма. Ночью он создает сложные портреты, сюрреалистические сцены и абстракции, а утром не помнит, как это произошло. Его работы выставлялись по всему миру, а некоторые были куплены за шестизначные суммы коллекционерами из Китая, Японии.

Хэдвин станет героем документального сериала с Дэном Эйкройдом в главной роли Фото: SWNS

В эксклюзивном интервью британскому таблоиду Ли рассказал, что его участие в телешоу совпало с работой над автобиографической книгой "Искусство славы", выход которой запланирован на 2026 год. В книге он описывает путь от мальчика из Северного Уэльса до международного художника и благотворителя, собравшего свыше 300 000 фунтов стерлингов (почти 17 млн гривен) для фонда Missing People (Пропавшие люди).

"Когда мне было 10 лет, я стоял в очереди на "Охотников за привидениями". А теперь главный актер ведет программу обо мне. Это просто невероятно", — поделился Ли.

Сейчас он живет в Австралии со своей партнершей. Несмотря на успех, Хэдвин признает, что давление мешает ему творить осознанно.

"Я не могу воспроизвести свои рисунки днем. Только одна из пятидесяти ночных попыток оказывается достойной того, чтобы ее сохранить", — отмечаешь он.

Иногда мужчина рисует углем на стене или даже использует куриные кости, если под рукой нет инструментов.

Ученые из Великобритании и за ее пределами изучали феномен Хэдвина, а клиника сна в Эдинбурге назвала его случай "поистине уникальным". Но, несмотря на десятилетия исследований, его загадочный дар остается неразгаданным.

Ранее Фокус сообщал, что парень начал бизнес стоимостью $400 в подвале у мамы и продал его за миллионы. Бизнес быстро набирал обороты и к 2020 году достиг годового дохода в $5 миллионов.

Также стало известно, что наследница миллиардной империи чинит обувь и носит поношенную одежду. Унаследовав огромную кучу денег, Митци Пердью отказалась от роскоши. Вместо дизайнерской одежды она выбрала вещи из секонд-хенда, а вместо личного самолета — эконом-класс.