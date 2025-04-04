Шаги вместо копеек: Нацбанк готовит новинку для украинцев

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о намерении в ближайшее время заменить традиционную монету "копейка" на новую, более патриотическую единицу — "шаг".

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Эту инициативу он озвучил в интервью изданию NV.

Пышный подчеркнул, что Нацбанк планирует, чтобы в следующем тираже украинских монет уже не использовались "копейки", а вместо них появились "шаги". Однако старые монеты будут оставаться в обращении наряду с новыми.

Глава НБУ заверил, что для внедрения этого изменения не потребуется дополнительных расходов ни со стороны Национального банка, ни из государственного бюджета. В Украине на сегодня в обращении находится почти 15 миллиардов монет различных номиналов, из которых около 5,5 миллиардов составляют монеты номиналом 10 и 50 копеек. Каждый год для замены изношенных монет Нацбанк чеканит новые.

"В этом году мы уже планируем изготовить не менее 20 миллионов новых монет. Мы хотим, чтобы следующие монеты были уже с новым названием — "шаг", а не "копейка", — отметил Пышный.

По его словам, замена монет будет осуществляться постепенно, и одновременно в обращении будут находиться и старые "копейки", и новые "шаги". Все монеты будут иметь одинаковую платежную способность, и их замена не будет вызывать дополнительных расходов или необходимости обмена старых монет.

"Этот процесс будет органическим и не принудительным. Копейки, которые выйдут из обращения, постепенно заменятся монетами с новым названием "шаг", — добавил он. По словам Пышного, такое изменение символизирует окончательное отделение Украины от советского наследия.

В октябре 2024 года НБУ инициировал изменения в законодательстве, подав пакет законопроектов, предусматривающих изменение названия разменной монеты с "копейка" на "шаг".

Напомним, Нацбанк Украины 25 марта выпустил в обращение новую памятную монету "Национальная гвардия Украины".

Также, Нацбанк Украины решил не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 гривен в месяц для переводов между счетами физических лиц.