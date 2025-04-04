Шаги замість копійок: Нацбанк готує новинку для українців

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про намір найближчим часом замінити традиційну монету "копійка" на нову, більш патріотичну одиницю – "шаг".

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Цю ініціативу він озвучив у інтерв'ю виданню NV.

Пишний підкреслив, що Нацбанк планує, щоб у наступному тиражі українських монет уже не використовувалися "копійки", а замість них з'явилися "шаги". Проте старі монети залишатимуться в обігу поряд з новими.

Голова НБУ запевнив, що для впровадження цієї зміни не буде потрібно додаткових витрат ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету. В Україні на сьогодні в обігу перебуває майже 15 мільярдів монет різних номіналів, з яких близько 5,5 мільярдів становлять монети номіналом 10 і 50 копійок. Кожного року для заміни зношених монет Нацбанк карбує нові.

"Цього року ми вже плануємо виготовити щонайменше 20 мільйонів нових монет. Ми хочемо, щоб наступні монети були вже з новою назвою – "шаг", а не "копійка"", – зазначив Пишний.

За його словами, заміна монет буде здійснюватися поступово, й одночасно в обігу будуть перебувати і старі "копійки", і нові "шаги". Всі монети матимуть однакову платіжну здатність, і їх заміна не буде спричиняти додаткових витрат або необхідності обміну старих монет.

"Цей процес буде органічним і не примусовим. Копійки, які вийдуть з обігу, поступово заміняться монетами з новою назвою "шаг"" – додав він. За словами Пишного, така зміна символізує остаточне відокремлення України від радянського спадку.

У жовтні 2024 року НБУ ініціював зміни в законодавстві, подавши пакет законопроектів, що передбачають зміну назви розмінної монети з "копійка" на "шаг".

Нагадаємо, Нацбанк України 25 березня випустив в обіг нову пам'ятну монету "Національна гвардія України".

Також, Нацбанк України вирішив не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 гривень на місяць для переказів між рахунками фізичних осіб.