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Економіка

Шаги замість копійок: Нацбанк готує новинку для українців

Нацбанк хоче замінити копійки на шаги
Нацбанк хоче замінити копійки на шаги

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про намір найближчим часом замінити традиційну монету "копійка" на нову, більш патріотичну одиницю – "шаг".

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Цю ініціативу він озвучив у інтерв'ю виданню NV.

Пишний підкреслив, що Нацбанк планує, щоб у наступному тиражі українських монет уже не використовувалися "копійки", а замість них з'явилися "шаги". Проте старі монети залишатимуться в обігу поряд з новими.

Голова НБУ запевнив, що для впровадження цієї зміни не буде потрібно додаткових витрат ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету. В Україні на сьогодні в обігу перебуває майже 15 мільярдів монет різних номіналів, з яких близько 5,5 мільярдів становлять монети номіналом 10 і 50 копійок. Кожного року для заміни зношених монет Нацбанк карбує нові.

"Цього року ми вже плануємо виготовити щонайменше 20 мільйонів нових монет. Ми хочемо, щоб наступні монети були вже з новою назвою – "шаг", а не "копійка"", – зазначив Пишний.

За його словами, заміна монет буде здійснюватися поступово, й одночасно в обігу будуть перебувати і старі "копійки", і нові "шаги". Всі монети матимуть однакову платіжну здатність, і їх заміна не буде спричиняти додаткових витрат або необхідності обміну старих монет.

"Цей процес буде органічним і не примусовим. Копійки, які вийдуть з обігу, поступово заміняться монетами з новою назвою "шаг"" – додав він. За словами Пишного, така зміна символізує остаточне відокремлення України від радянського спадку.

У жовтні 2024 року НБУ ініціював зміни в законодавстві, подавши пакет законопроектів, що передбачають зміну назви розмінної монети з "копійка" на "шаг".

Нагадаємо, Нацбанк України 25 березня випустив в обіг нову пам'ятну монету "Національна гвардія України".

Також, Нацбанк України вирішив не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 гривень на місяць для переказів між рахунками фізичних осіб.