НБУ скасував ліміт у 150 000 гривень на карткові перекази

Нацбанк України вирішив не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 гривень на місяць для переказів між рахунками фізичних осіб.

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Про це повідомили у Нацбанку 1 квітня 2025 року.

Повідомляється, що після того, як було впроваджено низки заходів із протидії використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях та підписання відповідного Меморандуму банківськими установами, НБУ визнав ці обмеження не потрібними.

Відтепер вихідні перекази за всіма рахунками клієнтів-фізосіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб можуть здійснюватися без обмежень.

"Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася", — інформує Нацбанк.

В НБУ пояснили, що за період часу, коли діяли обмеження:

було ухвалено та введено в дію Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг" на основі законопроєкту № 11043, яким передбачене збільшення суми штрафів для порушників платіжного законодавства;

було розроблено та підписано Меморандум щодо забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася абсолютна більшість банків, які обслуговують роздрібних клієнтів, та надавачі платіжних послуг;

банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжили роботу над покращенням роботи систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог регулятора;

НБУ напрацював концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій, ця пропозиція буде надіслана відповідному комітету ВР.

В НБУ зазначили, що продовжать стежити за ситуацією та працювати над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів. За потреби регулятор готовий вживати додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата.

Нагадаємо, Нацбанк України 25 березня випустив в обіг нову пам'ятну монету "Національна гвардія України".