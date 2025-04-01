НБУ отменил лимит в 150 000 гривен на карточные переводы

Нацбанк Украины решил не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 гривен в месяц для переводов между счетами физических лиц.

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Об этом сообщили в Нацбанке 1 апреля 2025 года.

Сообщается, что после того, как был внедрен ряд мер по противодействию использованию платежной инфраструктуры в противоправных целях и подписания соответствующего Меморандума банковскими учреждениями, НБУ признал эти ограничения не нужными.

Отныне исходящие переводы по всем счетам клиентов-физлиц, открытым в одном банке, на счета других физических лиц могут осуществляться без ограничений.

"В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который сейчас снизился в результате введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, обратившей внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума. Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась", — информирует Нацбанк.

В НБУ объяснили, что за период времени, когда действовали ограничения:

был принят и введен в действие Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг" на основе законопроекта № 11043, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов для нарушителей платежного законодательства;

был разработан и подписан Меморандум по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков, обслуживающих розничных клиентов, и поставщики платежных услуг;

банки и небанковские поставщики платежных услуг продолжили работу над улучшением работы систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями регулятора;

НБУ наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций, это предложение будет направлено соответствующему комитету ВР.

В НБУ отметили, что продолжат следить за ситуацией и работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов. При необходимости регулятор готов принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом.

Напомним, Нацбанк Украины 25 марта выпустил в обращение новую памятную монету "Национальная гвардия Украины".