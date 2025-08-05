Вони були у кожного: колекціонери платять до 14 тисяч грн за одну копійку (фото)

Одна копійка, яка вже вийшла з обігу в Україні, все ще може принести власнику чимало грошей. Колекціонери-нумізмати готові платити до 14 000 грн за деякі рідкісні екземпляри 1992 року. На ціну впливає різновид штампа та стан монети.

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Копійки 1992 року мають гладкий гурт, на реверсі (сторона, де вказано номінал) зображено стилізований вінок із листя та ягід, а на аверсі — тризуб, напис "Україна" та дату карбування. На сайті про монети України "Монети-Ягідки" зазначається, що існують два різновиди реверсу таких копійок: АА з дрібними ягодами та тонким шрифтом і АЕ з великими ягодами та товстим шрифтом.

Одна копійка 1992 року: особливості та вартість цінної монети

Вартість більшості монет дорівнює їхньому номіналу, проте деякі рідкісні екземпляри 1 копійки 1992 року можна продати колекціонерам значно дорожче. Він 4 000 до 14 000 грн можна отримати на аукціонах за різновид 1.11АЕ. Його особливості:

округла верхівка правого верхнього листа на аверсі;

великі ягоди на реверсі.

Фахівці з нумізматики зазначають, що монета 1.11АЕ продається на аукціонах нечасто, тому колекціонери готові платити за неї 10-12 тисяч гривень, а нещодавно на аукціоні "Віоліті" таку копійку купили за 12,5 тисяч.

Водночас різновид 1.11АА з маленькими ягодами на реверсі, який найчастіше зустрічався в обігу, не коштує нічого.

Одна копійка різновиду 1.11АЕ має заокруглений правий верхній лист і великі ягоди Фото: скриншот

Одна копійка за 11 тисяч грн: як виглядає монета

Від 11 000 грн нумізмати готові платити за одну копійку різновиду 1.35АА. Його особливості:

східчаста верхівка правого верхнього листа на аверсі;

маленькі ягоди на реверсі.

За словами авторів статті, за останні роки таку копійку продавати на аукціонах 2-3 рази. У березні 2023 року різновид 1.35АА 1 копійки 1992 року продали на аукціоні "Віоліті" за 17 600 грн.

Частіше в обігу траплявся різновид 1.35АЕ з великими ягодами — його можуть купити за 30-50 грн. Нерідко 1.35 можна переплутати зі штампами 1.31 або 1.33 — вони відрізняються гравіюванням зерен, яке можуть відрізнити фахівці.

Цінний штамп 1.35АА однієї копійки 1992 року зі східчастою верхівкою листа й маленькими ягодами Фото: скриншот

Нагадаємо, пресслужба Національного банку України 29 липня повідомляла, що в Україні з обігу зникне ще одна монета. Через падіння попиту планується поступово вилучити монети номіналом 10 копійок.

Фокус із посиланням на ресурс "Монети-Ягідки" писав, як виглядає стара гривня, яку можна продати за 80 тисяч.