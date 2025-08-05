Они были у каждого: коллекционеры платят до 14 тысяч грн за одну копейку (фото)

Одна копейка, которая уже вышла из обращения в Украине, все еще может принести владельцу немало денег. Коллекционеры-нумизматы готовы платить до 14 000 грн за некоторые редкие экземпляры 1992 года. На цену влияет разновидность штампа и состояние монеты.

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Копейки 1992 года имеют гладкий гурт, на реверсе (сторона, где указан номинал) изображен стилизованный венок из листьев и ягод, а на аверсе — трезубец, надпись "Украина" и дату чеканки. На сайте о монетах Украины "Монеты-Ягодки" отмечается, что существуют две разновидности реверса таких копеек: АА с мелкими ягодами и тонким шрифтом и АЕ с крупными ягодами и толстым шрифтом.

Одна копейка 1992 года: особенности и стоимость ценной монеты: стоимость ценной монеты

Стоимость большинства монет равна их номиналу, однако некоторые редкие экземпляры 1 копейки 1992 года можно продать коллекционерам значительно дороже. Он 4 000 до 14 000 грн можно получить на аукционах за разновидность 1.11АЕ. Его особенности:

округлая верхушка правого верхнего листа на аверсе;

крупные ягоды на реверсе.

Специалисты по нумизматике отмечают, что монета 1.11АЕ продается на аукционах нечасто, поэтому коллекционеры готовы платить за нее 10-12 тысяч гривен, а недавно на аукционе "Виолити" такую копейку купили за 12,5 тысяч.

В то же время разновидность 1.11АА с маленькими ягодами на реверсе, которая чаще всего встречалась в обращении, не стоит ничего.

Одна копейка разновидности 1.11АЕ имеет закругленный правый верхний лист и крупные ягоды Фото: скриншот

Одна копейка за 11 тысяч грн: как выглядит монета

От 11 000 грн нумизматы готовы платить за одну копейку разновидности 1.35АА. Его особенности:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа на аверсе;

маленькие ягоды на реверсе.

По словам авторов статьи, за последние годы такую копейку продавали на аукционах 2-3 раза. В марте 2023 года разновидность 1.35АА 1 копейки 1992 года продали на аукционе "Виолити" за 17 600 грн.

Чаще в обращении попадалась разновидность 1.35АЕ с крупными ягодами — ее могут купить за 30-50 грн. Нередко 1.35 можно перепутать со штампами 1.31 или 1.33 — они отличаются гравировкой зерен, которую могут отличить специалисты.

Ценный штамп 1.35АА одной копейки 1992 года со ступенчатой верхушкой листа и маленькими ягодами Фото: скриншот

Напомним, пресс-служба Национального банка Украины 29 июля сообщала, что в Украине из обращения исчезнет еще одна монета. Из-за падения спроса планируется постепенно изъять монеты номиналом 10 копеек.

Фокус со ссылкой на ресурс "Монеты-Ягодки" писал, как выглядит старая гривна, которую можно продать за 80 тысяч.