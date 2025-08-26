Украинская гривна, которая стоит, как квартира: что о ней известно (фото)

Специальная монета к чемпионату "Евро-2012" изготовлена из золота, и весит 0,5 кг. Их было выпущено всего 110 штук и все они находятся у коллекционеров.

К чемпионату "Евро-2012" была выпущена специальная монета номиналом 500 гривен. На моменте чеканки она стоила примерно 350 тысяч гривен. Сейчас эта монета значительно дороже и стоит уже примерно 3 миллиона гривен, рассказал историк и старший хранитель фондов Музея НБУ Андрей Бойко-Гагарин в эфире "24 Канала".

По его словам, коллекционная стоимость монеты определяется рынком — через соотношение спроса и предложения, поэтому предсказать ее сложно.

"Нацбанк этим не занимается, ведь для нас главное — стоимость металла, из которого сделана монета, а также степень редкости и состояние сохранности, не менее важным является провенанс — отношение предмета к известным историческим фигурам и событиям", — рассказал историк.

Золотая памятная монета золотая памятная монета: "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 г." Фото: НБУ

Что известно о монете "Евро-2012":

монета весит 0,5 килограмма;

материал изготовления — золото;

изображение официального логотипа "УЕФА ЕВРО 2012", выполненное с использованием цветной эмали;

Монета введена в обращение 16 декабря 2011 года, она относится к серии "Спорт";

номинал — 500 гривен.

Сейчас эти уникальные 500 гривен стоят примерно 3 млн гривен, но монета могла бы стоить и дороже, если бы была эксклюзивной.

"Мы часто говорим, что эта монета, как недвижимость в миниатюре. Это не просто слиток золота, а памятник нумизматики, который имеет и коллекционную, и культурную ценность, и инвестиционную привлекательность", — рассказал историк.

Напомним, одна копейка, которая уже вышла из обращения в Украине, все еще может принести владельцу немало денег. Коллекционеры-нумизматы готовы платить до 14 000 грн за некоторые редкие экземпляры 1992 года. На цену влияет разновидность штампа и состояние монеты.

А пресс-служба Национального банка Украины 29 июля сообщала, что в Украине из обращения исчезнет еще одна монета. Из-за падения спроса планируется постепенно изъять монеты номиналом 10 копеек.