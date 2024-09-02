НБУ хоче скасувати копійки: що впровадять натомість

В НБУ пояснюють, що слово "шаг" має давнє українське походження і вже використовувалося на території України.

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Національний банк України вирішив відновити історичну справедливість та національну традицію у грошовому обігу України, тож ініціює зміну назви розмінних монет зі слова "копійка" на "шаг". Про це повідомили в НБУ.

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське слово для визначення дрібних монет — це слово "шаг", — наголосив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Чому саме "шаг"

В НБУ пояснюють, що слово "шаг" має давнє українське походження і вже використовувалося як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). "Шаг" можна зустріти в класичній українській літературі, зокрема воно згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

У роки революції (1917–1921) у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні.

"Тому вiдродження такої практики обґрунтоване iсторичною та мовною традицiєю України. Грошовий обіг України очиститься від російського впливу. Назва "копійка" має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Зміна назви монет сприятиме дерусифікації та деколонізації", — кажуть в НБУ.

Розроблені законопроєкти після узгодження з держорганами НБУ направить для розгляду та схвалення до Верховної Ради України. У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів, Національний банк зможе перейти до практичного втілення ініціативи — карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Що буде з "копійками"

Зараз НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно.

Українцям не потрібно буде обмінювати копійки на шаги. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни.

"Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці", — зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що українські банки не можуть штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу та стягувати за це до 20% від суми, які є на рахунку.