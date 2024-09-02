НБУ хочет отменить копейки: что введут взамен

В НБУ объясняют, что слово "шаг" имеет давнее украинское происхождение и уже использовалось как на территории Украины.

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Национальный банк Украины решил восстановить историческую справедливость и национальную традицию в денежном обращении Украины, поэтому инициирует изменение названия разменных монет со слова "копейка" на "шаг". Об этом сообщили в НБУ.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, исконно украинское, слово для определения мелких монет — это слово "шаг", — подчеркнул Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Почему именно "шаг"

В НБУ объясняют, что слово "шаг" имеет древнее украинское происхождение и уже использовалось как на территории Украины, так и в украинском денежном счете (с XVI — XVII вв.). "Шаг" можно встретить в классической украинской литературе, в частности оно упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

В годы революции (1917-1921) в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне.

"Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины. Денежный оборот Украины очистится от российского влияния. Название "копейка" имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только у враждебных к Украине государств. Изменение названия монет будет способствовать дерусификации и деколонизации", — говорят в НБУ.

Разработанные законопроекты после согласования с госорганами НБУ направит для рассмотрения и одобрения в Верховную Раду Украины. В случае принятия Верховной Радой Украины соответствующих законов, Национальный банк сможет перейти к практическому воплощению инициативы — чеканки и введения в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

Что будет с "копейками"

Сейчас НБУ не планирует специально, из-за смены названия, изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты "копейка" и "шаг" будут находиться в обращении параллельно.

Украинцам не нужно будет обменивать копейки на шаги. Это даст возможность избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены.

"Постепенное введение в обращение монет, номинированных в шагах, в пределах планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предполагается увеличение объемов наличных денег в экономике", — отметили в НБУ.

Напомним, что украинские банки не могут штрафовать своих клиентов за нарушения в сфере финансового мониторинга и взимать за это до 20% от суммы, которые есть на счету.